Sarto anuncia Iraguassú Filho como seu novo líder na Câmara Municipal

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, nesta segunda-feira (4), o vereador Iraguassú Filho (PDT) como o seu novo líder na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O parlamentar foi promovido ao cargo em substituição ao também pedetista Carlos Mesquita, autor de uma fala que foi o estopim para uma crise no Governo Municipal.

“Estive reunido hoje com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, e com a nova formação da liderança do governo para alinhar as prioridades e os compromissos da gestão. Informo que o vereador Iraguassu Teixeira assume agora a liderança de governo e Carlos Mesquita, Didi Mangueira e PPCell ficam na vice-liderança. Agradeço a todos pelo trabalho que vêm realizando em defesa de uma Fortaleza mais justa, moderna e igualitária”, declarou.

O martelo foi batido após uma reunião realizada no início da tarde desta segunda (4), minutos antes do chefe do Executivo divulgar a informação em seu perfil nas redes sociais.

Integrante do parlamento municipal no segundo mandato consecutivo, o político escolhido foi titular da antiga Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra) na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e também exerceu o cargo de presidente do Conselho de Assistência Social do Município de Fortaleza (CMAS) entre os anos de 2013 e 2015.

Apesar de publicizar a escolha dos quatro governistas, não foi mencionado como será estruturada a divisão de funções dentro da cúpula, uma vez que, pelo que prevê o atual regimento interno da Casa, as lideranças de governo e de oposição poderão ter, cada uma, um líder e até dois vice-líderes.

'Pediu para sair'

O nome de Iraguassú já era apontado entre os membros do Legislativo municipal para a vaga desde que Mesquita apresentou ao gestor municipal seu pedido de renúncia do posto, no último dia 20 de novembro.

Na ocasião em que o mandatário tornou público o pleito, ele disse que ainda conversaria com o companheiro sobre o assunto. "Ele não foi destituído, ele pediu para sair. Eu devo ter uma conversa com ele hoje ainda, não sei se vai dar tempo porque nós estamos com a agenda um pouquinho complicada, mas nós não definimos, não houve destituição", alegou na oportunidade.

Pelo que disse o administrador público à imprensa, o vereador argumentou que o pedido de saída se deu em decorrência de uma "sobrecarga" política.

O espaço de tempo entre o episódio em que falou publicamente sobre a destituição e o anúncio do substituto foi de duas semanas. Neste período, correligionários evitaram falar publicamente sobre a demora do prefeito em eleger o novo ocupante do cargo legislativo estratégico ou a motivação para que postergasse a decisão.

Entretanto, nos bastidores, interlocutores ligados ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) não se furtaram a mencionar as supostas dificuldades encontradas por Sarto para lograr êxito com seu desejo de nomear um time de lideranças, como foi divulgado agora pelo Paço Municipal. A ideia, pelo que afirmaram, seria distribuir melhor as obrigações naturais ao ocupante da cadeira.