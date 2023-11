Iraguassú Filho deverá ser o novo líder de Sarto na Câmara de Fortaleza, sinalizam pedetistas

O vereador Iraguassú Filho (PDT) deverá ser o novo líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O indicativo foi revelado pelo vereador Adail Júnior (PDT) e confirmado por membros da base ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (28).

"Tem até uns comentários nos bastidores de que deva ser o vereador Iraguassú Filho. Acredito que tem perfil, articula bem, transita bem na oposição, nas reivindicações, nos sindicatos, na base", pontuou Adail, afirmando que as sinalizações são do próprio Executivo.

Ele disse ainda que torce para que o colega seja admitido na liderança e que "tudo indica" que a oficialização pelo gestor municipal irá acontecer ainda nesta terça-feira ou, no mais tardar, na quarta-feira (29).

Outra pessoa que integra a bancada pedetista no Plenário Fausto Arruda confirmou para a reportagem o que foi dito por Adail. Segundo ela, o martelo já foi batido e a decisão deve ser comunicada nos próximos dias pelo chefe da máquina pública do Município.

Provocado a falar sobre o assunto, o parlamentar apontado como o escolhido de Sarto evitou antecipar a definição anunciada por integrantes do partido. Ao que disse, a comunicação do assunto é "uma prerrogativa do prefeito" e deve ser feita "no tempo que ele achar oportuno".

"Há um diálogo com a Câmara Municipal, com os vereadores da base, e é natural que algumas especulações aconteçam. Desde a semana passada, algumas pessoas têm me perguntado, e eu não tive um diálogo com o prefeito ainda para que ele me fizesse o convite oficialmente", argumentou Iraguassú.

Ele, entretanto, salientou que está à disposição do governante para exercer a tarefa. "É um governo que a gente defende e acredita, é uma gestão exitosa, de obras, acima de tudo, de preocupação com a população", afirmou, enumerando outras realizações como atributos para que aceite o chamamento.

Interlocutores a par das negociações relativas à escolha indicaram que o vereador foi avisado do interesse do prefeito em ter uma reunião com ele para tratarem da nomeação. Por incompatibilidade na agenda, o encontro não pôde ser realizado ainda.

Líder de Sarto até dezembro do ano passado, o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), manteve um distanciamento quanto ao assunto e levantou a possibilidade da continuidade do dono da vaga no desenvolvimento das atividades.

"Acho que qualquer um dos dois, se mantido o (Carlos) Mesquita ou se o Iraguassú assumir, a liderança do governo estará bem entregue. São vereadores respeitados na Câmara, dialogam bem com os colegas vereadores, entendem bem o projeto que o PDT defende, tem uma proximidade com o prefeito Sarto e com a gestão como um todo", justificou.

Para o dirigente do Legislativo, a seleção da figura que irá tocar a missão é de total incumbência do prefeito que, nas palavras dele, está "depurando" o próximo passo que será tomado. "Vamos aguardar. Esta decisão é de foro muito pessoal do prefeito. É ele quem escolhe seu líder para a Câmara Municipal", finalizou

Dança das cadeiras

A escolha de um nome para a função estratégica se tornou factível na semana passada, quando Sarto tornou público o pleito de destituição do atual líder do governo, Carlos Mesquita (PDT).

O pedido aconteceu após o político se envolver em uma polêmica por declarar, no último dia 9 de novembro, em meio a uma sessão legislativa, que a Prefeitura de Fortaleza teria cortado verbas para o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) de maneira proposital.

O objetivo da suspensão de recursos públicos para o tratamento de pacientes com câncer, justificou, seria pressionar o Governo do Estado a também contribuir com o financiamento dos serviços ofertados na unidade.

"A Prefeitura arcava com tudo, aí o corte que dizem que o Município fez, foi proposital, para ver se o Estado se mancava e pagava a parte dele. E não teve esse 'semancol' e não pagou. Mesmo com esse apelo e com essas falas aqui, o Estado não pagou. Então, o que o Município, com Sarto, fez há poucos dias? Foi lá aditar o contrato para pagar o que o Estado não estava pagando", disparou no dia do episódio.

Na ocasião em que fez o anúncio da solicitação, o mandatário revelou que Mesquita alegou se sentir "sobrecarregado com a carga política". "Ele não foi destituído, ele pediu para sair. Eu devo ter uma conversa com ele hoje ainda, não sei se vai dar tempo porque nós estamos com a agenda um pouquinho complicada, mas nós não definimos, não houve destituição", alegou.

A despedida da função estratégica não foi formalizada de prontidão. O intuito do prefeito, pelo que ele mesmo disse no dia em que anunciou a provável saída do correligionário, seria conversar com o governista sobre os rumos da estratégia política na Casa Legislativa.

Inicialmente, uma conversa teria sido marcada para o dia seguinte, terça-feira (21), mas na quarta-feira (22) nenhuma definição foi divulgada, tanto pelo parlamentar quanto pelo prefeito. Questionado sobre o assunto na quarta, Mesquita indicou que ainda teria outro encontro para que pudesse definir seu futuro na Câmara.

Na sexta-feira (24), fontes ligadas ao PDT afirmaram que o martelo não havia sido batido. Assim, por ora, o líder estaria mantido e aguardaria uma segunda ordem do mandatário. A permanência na base, entretanto, seria uma certeza, mesmo com a retirada dele da atribuição.

Nesta segunda-feira (27), outros interlocutores alegaram que ainda não havia nenhum diálogo de forma decisiva. No entanto, tratativas com nomes cotados para a vaga já haviam sido ensaiadas por Sarto.