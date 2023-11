Carlos Mesquita pode deixar liderança de Sarto após polêmica sobre verba para tratamento do câncer

O vereador Carlos Mesquita (PDT) pode deixar a liderança da gestão de José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito, nesta segunda-feira (20), que terá ainda conversa com o líder sobre os rumos da estratégia política na Casa.

A solicitação ocorre poucos dias após Mesquita dizer, na tribuna da Câmara, que o corte de verbas da Prefeitura para o tratamento do câncer na Capital "foi proposital". A saída dele ainda não foi confirmada, já que Sarto pediu para conversar com o parlamentar antes de oficializar a decisão.

"Ele não foi destituído, ele pediu para sair. Eu devo ter uma conversa com ele hoje ainda, não sei se vai dar tempo porque nós estamos com a agenda um pouquinho complicada, mas nós não definimos, não houve destituição. Ele sentiu-se sobrecarregado com a carga política, pediu para sair, e eu (disse): 'Olha, calma, que nós vamos conversar'", declarou Sarto.

Ainda conforme o prefeito, somente após "bater um papo com ele é que nós vamos definir os rumos, se vai e quem será (a nova liderança)". A reportagem tentou entrar em contato com o vereador, mas ainda não obteve resposta.

Polêmica

Na sessão legislativa do dia 9 deste mês, o discurso do vereador Carlos Mesquita acabou gerando polêmica com parlamentares aliados ao Governo Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o líder da gestão Sarto disse que a Prefeitura cortou verba para o tratamento do câncer "para ver se o Estado se mancava e pagava a parte dele".

"A Prefeitura de Fortaleza sempre arcou com a verba de oncologia lá no Crio. O Estado nunca deu nada. (...) A prefeitura arcava com tudo, aí o corte, que dizem que o Município fez, foi proposital para ver se o Estado se mancava e pagava a parte dele. E não teve esse 'semancol, não pagou", alegou Carlos Mesquita durante pronunciamento na sessão legislativa do dia 9 deste mês.

A declaração do líder gerou um mal-estar para a gestão, que emitiu nota para desmentir a fala de Carlos Mesquita. Na nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que ampliou em R$ 3,6 milhões o repasse anual para o Crio (Centro Regional Integrado de Oncologia).

A expectativa, segundo pedetistas, é que o nome da nova liderança seja anunciado ainda nesta segunda-feira, bem como o do vice-líder do prefeito na Câmara. Decano da Casa com oito mandatos, Carlos Mesquita estava na função desde janeiro deste ano.