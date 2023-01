Vereador mais antigo de Fortaleza é o novo líder do Governo Sarto na Câmara

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quinta-feira (12) que o novo líder do governo na Câmara Municipal de Fortaleza é o vereador Carlos Mesquita (PDT). O parlamentar é o decano do Legislativo municipal, com oito mandatos.

A vice-liderança será ocupada pelo vereador Didi Mangueira (PDT), que está no quinto mandato na Câmara.

"Informo que, a partir de hoje (12), tenho a alegria de contar com os experientes vereadores Carlos Mesquita e Didi Mangueira como líder e vice-líder do meu governo na Câmara Municipal de Fortaleza. Desejo sucesso na missão!", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Ele também agradeceu o desempenho das lideranças anteriores, exercidas pelo hoje presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), Professor Enilson e Luciano Girão.

No final de dezembro, em meio às discussões sobre a criação da taxa do lixo, o prefeito chegou a destituir da vice-liderança o vereador Léo Couto (PSB), após o parlamentar fazer críticas ao projeto.

Nesta quinta-feira, acontece a primeira sessão extraordinária convocada por Sarto, para discutir propostas de isenção à taxa.

Decano na Câmara

Carlos Mesquita foi eleito vereador de Fortaleza pela primeira vez em 1992. Ele foi líder do prefeito Juraci Magalhães durante seis anos e presidiu a Câmara Municipal no biênio 2003/2004.

Entre as ações de Mesquita no Parlamento, estão o projeto de lei que criou o Sistema de Mototáxi e os projetos que autorizaram a prefeitura a construir o Hospital da Criança e o Hospital da Mulher.