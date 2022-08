"No meu coração não cabe ódio", diz Camilo Santana sobre ataques de Ciro Gomes

Candidato ao Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT) respondeu nesta segunda-feira (22) aos ataques do presidenciável Ciro Gomes (PDT). O petista, no entanto, evitou acirrar mais ainda o clima com o ex-aliado.

"No meu coração, não cabe ódio. Meu coração só tem esperança, paz. Queremos fazer uma campanha propositiva, com propósito, mostrar o que foi feito no Ceará", disse Camilo, ao participar da inauguração do comitê de campanha do PT em Fortaleza.

No domingo (21), durante agenda na Capital, ao ser questionado sobre as críticas que tem feito ao petista, Ciro voltou a atacar o antigo aliado e ressaltou que Camilo surgiu dentro de seu grupo político.

“Esse projeto aqui é um projeto coletivo, é um projeto que, volto a lembrar porque é uma homenagem que eu gosto de fazer, foi iniciado por Tasso Jereissati (PSDB), que está aqui. Sabe quem está no outro caminho? É verdade ou não é verdade que o Camilo (Santana) é produto desse grupo, desse movimento, dessa tropa, desse projeto para o Brasil? Isso é verdade”.

O pedetista ainda voltou a queixar-se de não ter recebido, segundo ele, nem sequer uma ligação do ex-governador anunciando que iria fazer campanha para o ex-presidente Lula (PT).

“Nem sequer um telefonema deu e tomou outro rumo. Sorte dele, siga seu caminho, mas eu não vou entrar em mimimi, estou aqui pra defender o melhor para o Ceará”, concluiu.

Discurso de Camilo

Ao discursar no palanque do evento, ao lado do candidato ao Governo, Elmano de Freitas (PT), Camilo voltou a falar sobre os ataques.

"Vocês sabem o tanto de agressões que tenho sofrido e sabem qual vai ser minha resposta sempre? Paz, trabalho e muito amor pelo povo do Ceará", voltou a dizer.