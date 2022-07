No Ceará, Ciro Gomes fala em 'prepotência de lideranças' e pede que 'calcem a sandália da humildade'

Candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT) pediu união dos partidos políticos em torno do projeto do PDT ao Governo do Ceará. O pedetista discursou durante a convenção estadual que homologou, neste domingo (24), o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato ao Palácio da Abolição.

Para o ex-ministro, o projeto do grupo no Ceará está "ameaçado" pela pré-candidatura de Capitão Wagner (União) e que os líderes partidários precisam refletir sobre o que está em jogo na disputa eleitoral.

"Políticos importantes, baixem um pouquinho a crista, bote um pouquinho o pé no chão, calce a sandália da humildade, e é isso que vim pedir: união, responsabilidade e humildade", disse Ciro.

O discurso de presidenciável do PDT ocorre em meio a semanas tumultuadas para o partido. Depois que o partido definiu a pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, o ex-governador Camilo Santana (PT) passou a organizar reuniões com partidos que rejeitavam a indicação de Roberto Cláudio para liderar o grupo na sucessão.

Neste domingo (24), petistas passaram a afirmar que o deputado estadual Elmano Freitas (PT) é o escolhido do ex-governador para a disputa eleitoral.

Ex-aliados?

Ainda em discurso na convenção do PDT, Ciro declarou que a tarefa de Roberto Cláudio e Domingos Filho, que deverá ser anunciado pelo PSD como candidato a vice na chapa, "é unir o Ceará" em meio às dificuldades e criticou indiretamente o ex-governador Camilo.

Ciro Gomes Candidato a presidente da República pelo PDT O nosso povo não tem culpa da vaidade, da prepotência de lideranças que uma vez construídas nessa luta e ao redor desse projeto agora servem por uma ninharia, um punhado de nada ou um carguinho de ministro desertam da humildade da luta do povo

No início deste mês, ao Avesso Podcast, Ciro já havia declarado não saber se Camilo era ou não aliado dele por conta de um suposto convite para assumir um ministério que o ex-governador teria recebido de Lula.

"Lula é tão irresponsável que está lá se acertando com Eunício e já pegou o governador de lá - já prometeu que vai ser ministro - que era nosso aliado, ou é nosso aliado. Ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá. Está lá a confusão danada produzida pelo Lula", disse Ciro.

Neste domingo, minutos depois que o ex-ministro encerrou o discurso, Camilo publicou uma foto ao lado de Cid Gomes e Izolda Cela reforçando os laços de "amizade".

"Amigos que a vida me deu e que ninguém separa. Respeito, carinho e união sempre", escreveu nas redes sociais.

Amigos que a vida me deu e que ninguém separa. Respeito, carinho e união sempre. @IzoldaCelaCe @senadorcidgomes pic.twitter.com/cnNfWl1rHE — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 24, 2022

O senador Cid Gomes e a governadora Izolda Cela não participaram da convenção do partido, em Fortaleza.

Resposta a Ivo

Depois que o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, declarou à coluna de Inácio Aguiar que os responsáveis pelo dano à aliança teria sido Ciro Gomes e Roberto Cláudio, o presidenciável afirmou na convenção que não responderia "companheiros e familiares" pela imprensa.

"O que está em jogo não é família nem futrica política. O que está em jogo é o seu (Ceará) destino", disse.

