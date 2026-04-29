Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Negros são mais eleitos para Legislativo, enquanto Executivo é mais ocupado por brancos

Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada no último dia 15 mostra diagnóstico sobre representatividade racial no sistema eleitoral.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto da sessão solene do Dia da Consciência Negra na Câmara de Fortaleza.
Legenda: Sessão solene em referência ao Dia da Consciência Negra, realizada na Câmara de Fortaleza em 26 de março de 2026.
Foto: André Lima/CMFor.

Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acerca da representação racial nos espaços de poder político e apresentado no dia 15 de abril mostrou que houve um aumento considerável na eleição de pessoas negras para cadeiras de vereador no último pleito municipal. No entanto, os escolhidos para chefiar prefeituras foram em sua maioria brancos.

Segundo o estudo, pretos e pardos no Legislativo representaram 24,3 mil no quantitativo de 57,8 mil vereadores eleitos em 2016. Em 2020, esse número aumentou para 26 mil (num universo de 58,1 mil). E em 2024 a quantidade de vereadores negros eleitos foi de 26,5 mil, entre 58 mil do total de eleitos. Por outro lado, foram 33 mil brancos eleitos para tais cargos em 2016, 31,1 mil em 2020 e 30,7 mil em 2024.

Tabela vereadores eleitos segundo raça/cor.
Legenda: Estudo mostrou que Legislativo é mais ocupado por negros.
Foto: Reprodução/TSE.

Para os Executivos municipais, a progressão observada foi mais tímida desde 2016. No primeiro pleito avaliado foram 1,6 mil eleitos, no segundo foram 1,7 mil e no último pleito esse quantitativo alcançou a marca de 1,8 mil eleitos. As pessoas brancas, no entanto, foram eleitas para 3,8 mil prefeituras em 2016, para 3,6 mil em 2020 e para 3,6 mil em 2024.

O TSE pontou que é notável que a presença de brancos é "consistentemente mais alta" entre prefeitos, seguida por vice-prefeitos, e mais baixa entre vereadores. Já a proporção de pardos e pretos tende a ser maior no grupo de vereadores e menor entre os prefeitos. "Essa diferença se mantém nas três eleições, ainda que com variações discretas", salientou um trecho do estudo.

Tabela de prefeitos eleitos nos últimos pleitos segundo raça/cor.
Legenda: Pesquisa do TSE foi divulgada no último dia 15.
Foto: Reprodução/TSE.

Mas, de forma geral, observou o órgão, houve um movimento de redução gradual da participação de brancos e aumento proporcional de pardos e pretos em todos os cargos eletivos. Amarelos e indígenas mantiveram-se com pouca variação e sempre em números pouco ou quase nada representativos, enquanto a categoria “não informado” aparece como uma novidade em 2020 e volta a cair em 2024.

Representatividade em outros cargos

No caso dos governos estaduais, foram 6 pardos eleitos em 2014, 7 em 2018 e 9 em 2022 - nenhum dos eleitos se declarou preto. Os governadores brancos, por sua vez foram 20 no primeiro ano avaliado, 20 no segundo e 17 no último. Quanto aos presidentes da República eleitos nas últimas três eleições, todos são brancos. 

Para o Senado Federal, foi observada uma redução gradual da participação percentual de brancos no total geral: 80,2% em 2014, 73,8% em 2018, e 69,1% em 2022. Os pardos aumentaram de 17,3% em 2014 para 22,4% em 2018 e mantiveram 22,2% em 2022. As candidaturas pretas, com apenas 1 representante eleito em 2014 (1,2%), alcançaram 3,7% em 2018 e 3,7% em 2022. 

Sob a outra cúpula do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em 2014, a presença de candidaturas brancas entre os eleitos foi elevada, com 80,1% do total, seguidos de 15,8% de pardos e 4,1% de pretos(as). Em 2018, 75,4% dos(as) eleitos se declararam brancos, 19,9% pardos e 4,1% pretos, além de 0,2% indígenas. Em 2022, a proporção de brancos foi de 71,9%, seguidos por 21,1% de pardos, 5,3% pretos, 1% indígenas e 0,6% de amarelos(as).

Foto da Bancada Negra da Câmara dos Deputados em reunião com Luís Roberto Barroso, então presidente do STF.
Legenda: Bancada Negra da Câmara dos Deputados durante reunião com o então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, em 2023.
Foto: Reprodução/STF.

Em novembro de 2023, parlamentares criaram a Bancada Negra da Câmara dos Deputados, que considera para sua composição a autodeclaração racial lançada no registro de candidatura da eleição geral antes do início da legislatura. O intuito do agrupamento, situou o projeto de resolução que o criou, se soma "ao conjunto de ações que visam fortalecer o debate acerca das questões relacionadas à igualdade racial no Brasil".

Nas casas legislativas dos estados e do Distrito Federal, também foi percebida uma redução da participação de brancos no decorrer das três últimas eleições: o percentual foi de 73,2% em 2014, 71,1% em 2018, e 64,4% em 2022. Em contrapartida, os pardos cresceram de 23,8% em 2014 para 25,2% em 2018 e 29,5% em 2022. Os pretos também aumentaram gradualmente, passando de 2,7% em 2014 para 3,6% em 2018 e 5,8% em 2022. As categorias amarela e indígena aparecem não superaram 0,3% no agregado.

O estudo do TSE indicou ainda que " no conjunto dos cargos de deputado distrital e estadual, os dados apontam para redução progressiva da predominância branca e expansão proporcional de pardos e pretos ao longo das três eleições analisadas".

Reclassificação racial volumosa

O levantamento divulgado pela Justiça Eleitoral considera a autodeclaração de cor/raça dos candidatos nas eleições, que é possível desde 2014 quando dos registros de candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral.

Quanto às alterações nas declarações raciais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral informou que não foi possível incluir os dados dessa disputa, uma vez que eles ainda não se encontram devidamente consolidados ou disponíveis por meio de transparência ativa.

Em Fortaleza, como mostrou o Diário do Nordeste, oito vereadores de Fortaleza que tentaram a reeleição em 2024 registraram candidaturas no TSE com mudança na declaração de raça em relação à última eleição em que concorreram.

De acordo com o levantamento, foi observado "um significativo movimento de candidatos que alteraram sua autodeclaração, com destaque para os fluxos em direção às categorias preta e parda" entre as eleições de 2018 e 2022. Mas, alertou o diagnóstico, a maioria das candidaturas brancas manteve sua declaração.

Entre os dois pleitos, 555 pessoas que se declaravam como brancas em 2018 passaram a se afirmar como pardas, enquanto 28 se autodeclararam como pretas. Um total de 90 pessoas que se registraram como pretas em 2018 se declararam pardas no pleito seguinte e 219 que disseram ser pardos anteriormente mudaram a declaração para pretas.

Ao que inferiu o TSE, "esses fluxos, particularmente os expressivos movimentos de brancos para pretos e de pretos para pardos, sugerem uma tendência de mudança na autodeclaração em direção a identidades raciais não-brancas, possivelmente influenciada por um contexto social e político que valoriza cada vez mais a afirmação de identidades pretas e pardas".

É interessante destacar que foi em 2022 que a Justiça Eleitoral passou a aplicar a distribuição proporcional de recursos do Fundo de Campanha e do tempo de propaganda segundo critérios de cor/raça dos candidatos. Essa política valeu pela primeira vez nas eleições municipais de 2020.

Entre os pleitos de 2016 e 2020, o estudo observou que houve uma "significativa estabilidade na autodeclaração das candidaturas brancas, mas com um fluxo considerável em direção à categoria parda". Um contingente de 17 mil candidatos autodeclarados brancos em 2016 migrou para a categoria parda em 2020. 

O grupo preto teve uma permanência de 9,2 mil dos candidatos mantendo a declaração, mas também foi origem de um fluxo relevante para a categoria parda: 4.603 candidaturas pretas (31,4% do total de 2016) migraram para parda em 2020. "A categoria parda apresentou a dinâmica mais complexa, atuando como principal polo de atração", descreveu o documento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Camilo Santana e Eduardo Girão, dois senadores cearenses, discursam no púlpito do Senado.
PontoPoder

Veja como votam os cearenses na sabatina de indicação de Jorge Messias nesta quarta (29) na CCJ

Messias foi o indicado do presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Beatriz Matos, de Brasília
Há 2 horas
Foto da sessão solene do Dia da Consciência Negra na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Negros são mais eleitos para Legislativo, enquanto Executivo é mais ocupado por brancos

Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada no último dia 15 mostra diagnóstico sobre representatividade racial no sistema eleitoral.

Bruno Leite
Há 2 horas
Foto de pessoa negra votando numa urna eletrônica.
PontoPoder

TSE mostra que maioria dos recursos doados por brancos foram para candidatos brancos

Achado, que considera os pleitos de 2022 e 2024, foi um dos recortes analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) numa pesquisa divulgada em 15 de abril.

Bruno Leite
Há 2 horas
foto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
PontoPoder

CNI envia manifesto a Hugo Motta contra fim da escala 6x1: 'Impactos severos sobre a economia'

O tema será analisado pela Comissão Especial da Câmara nesta quarta-feira (29).

Redação
28 de Abril de 2026
Plenário de uma câmara municipal com mesa diretora ao fundo, onde várias pessoas estão sentadas em posição de reunião. À frente, há mesas com cadeiras vazias. Na parede, acima do painel, lê-se “PLENÁRIO Presidenta Dra. Yanny Brena”, acompanhado de bandeiras do Brasil, do estado e do município. Um telão exibe a imagem ampliada dos participantes da mesa. O ambiente é bem iluminado, com paredes claras e ar-condicionado instalado.
PontoPoder

Em déficit de R$ 114 milhões, Juazeiro do Norte pode aumentar taxa da Previdência para servidores

Os aportes para amortização do déficit atuarial não foram repassados entre 2023 e 2025, o que pode comprometer o pagamento a beneficiários nos próximos anos.

Ingrid Campos
28 de Abril de 2026
Bolsonaro aparece com expressão séria atrás de grades de sua residência.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer manutenção em elevador de casa

Pedido foi enviado ao ministro do STF nessa segunda-feira (27).

Redação
28 de Abril de 2026
Fachada da Prefeitura de Icó.
PontoPoder

Três funcionários da Prefeitura de Icó são afastados suspeitos de fraudar contratos de caminhão-pipa

O grupo teria desviado R$ 9,8 milhões em processos licitatórios.

Redação
28 de Abril de 2026
Camilo recebeu lideranças como a deputada estadual Jô Farias (PT) e o esposo, Nezinho Farias, prefeito de Horizonte
Inácio Aguiar

Com Ciro no radar, Camilo Santana ativa o 'modo eleição' na base governista

Na última semana, o senador registrou 20 encontros com lideranças de diversos municípios nas redes sociais

Inácio Aguiar
28 de Abril de 2026
Deputados estaduais durante minuto de silêncio na Alece por Ernani de Queiroz Viana.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado Ernani de Queiroz Viana

Político e empresário cearense faleceu na manhã desta terça-feira (28).

Marcos Moreira
28 de Abril de 2026
Ernani Viana.
Negócios

Morre empresário e ex-deputado cearense Ernani Viana

Dono do Grupo Ernani Viana, empresário foi responsável por fundar o empreendimento Garrote Village, em Caucaia.

Redação
28 de Abril de 2026
Urna eletrônica com dez dígitos, de 0 a 9, e botões Branco, Corrige e Confirma.
PontoPoder

Confira como deve funcionar o financiamento das campanhas eleitorais em 2026

Federações e grandes partidos podem ter maior visibilidade durante o período.

Milenna Murta*
28 de Abril de 2026
Colagem de fotos de três equipamentos públicos de Morrinhos com cerâmicas vermelhas.
PontoPoder

MPCE pede punição a prefeito do PT por usar cor vermelha em equipamentos públicos

O MPCE pede que o gestor seja obrigado a custear a substituição das cores utilizadas nas obras.

Igor Cavalcante
27 de Abril de 2026
Foto do Capitão Wagner no vídeo que a Justiça mandou remover das redes sociais; do outro lado, Evandro Leitão durante discurso.
PontoPoder

Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Evandro Leitão a Bebeto do Choró e facções

Postagem deve ser removida em até 24 horas, sob pena de multa.

Marcos Moreira
27 de Abril de 2026
foto do aplicativo e-título ao lado de identidade de eleitora.
PontoPoder

Prazo para regularizar título de eleitor termina na próxima semana; veja passo a passo

É preciso resolver as pendências no documento para conseguir exercer o direito ao voto nas eleições de 2026.

Redação
27 de Abril de 2026
Fachada do Congresso Nacional.
PontoPoder

O que é missão especial, quando deputados e senadores viajam até para fora do país; veja as regras

As atividades fazem parte da função legislativa de cada parlamentar.

Milenna Murta*
27 de Abril de 2026
Interior do plenário, com chão azul, bancadas de madeira e luminosidade ao centro.
PontoPoder

Parlamentares cearenses priorizam Europa e fazem 71 viagens em missão especial; veja ranking

Ao todo, 17 representantes das bancadas do Ceará no Congresso estiveram em viagens oficiais desde o início da atual legislatura.

Milenna Murta*
27 de Abril de 2026
Fátima de Tubarão
PontoPoder

Moraes concede prisão domiciliar à 'Fátima Tubarão' e outros condenados pelo 8 de janeiro

Idosa responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Redação
27 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Aliados projetam lançamento da pré-candidatura de Ciro ao governo em maio

Ex-ministro articula uma chapa de oposição no Estado, mas não confirmou ser pré-candidato; além disso, tem convite para disputar o Planalto

Inácio Aguiar
27 de Abril de 2026
Cid Gomes discursa no Senado e Pastor Alcides n Alece. As imagens estão lado a lado em uma colagem.
PontoPoder

Cid chama Pastor Alcides de desconhecido e pai de André Fernandes reage: 'Traíra'

Os dois pré-candidatos ao Senado trocaram ataques e acusações públicas neste fim de semana.

Igor Cavalcante
26 de Abril de 2026
Ciro Gomes e Áecio Neves apertam as mãos, em frente a um banner do PSDB.
PontoPoder

Ciro diz que decisão sobre disputar Presidência ou Governo do Ceará será tomada em maio

O presidente do PSDB no Ceará afirmou que avalia convite do partido e pretende anunciar decisão na primeira quinzena.

Redação
26 de Abril de 2026