Na volta do horário eleitoral, André traz apoio do pai e Evandro aposta em nomes do Psol

As campanhas de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) voltaram a ser destaque em emissoras de rádio, na manhã desta sexta-feira (11), com o começo do horário eleitoral gratuito. Diferentemente do primeiro turno, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza agora têm o mesmo tempo de propaganda para expor ideias e propostas aos eleitores.

André Fernandes iniciou falando sobre a perda do irmão Andriel após um acidente de moto. Ele explicou que, a partir daquele momento, encontrou na internet uma "válvula de escape" do que passou. O candidato iniciou na vida pública como youtuber.

O deputado Alcides Fernandes (PL), pai de André, e a mãe, Marilene Fernandes, também participaram do programa com falas exaltando o filho. O candidato ainda destacou a formação acadêmica e o grande número de votos que conseguiu como deputado estadual e deputado federal. A narração destacou que André é "candidato do povo"

Por fim, usou o tempo de rádio para desmentir o que são, segundo ele, informações falsas sobre a campanha. A narradora da peça afirma que, caso eleito, André Fernandes "não vai demitir nenhum servidor ou terceirizado do Município; não vai acabar com passe livre; não vai acabar com Bolsa Família; não vai acabar com as políticas pelas mulheres; não vai privatizar a educação".

O programa de Evandro Leitão começou logo na sequência. O candidato iniciou agradecendo aos eleitores pelos 480,1 mil votos recebidos no primeiro turno e destacou a experiência que tem.

Em seguida, o petista apontou a relação entre o adversário e o ex-presidente Jair Bolsonaro. "O meu adversário é apoiador fervoroso e faz parte do time de Bolsonaro, defendendo as mesmas ideias. Representa um governo que, no passado bem recente, você se lembra, fez o País andar para trás em todas as áreas. Prometeram um País e entregaram outro, fizeram um desastre na economia, debocharam da pandemia, aumentaram desemprego e a fome. Não deu certo no Brasil, não dá certo em Fortaleza", declarou Evandro.

O candidato do PT ainda lembrou ações positivas dos governos Estadual e Federal, apresentou propostas em áreas como emprego e renda e habitação e recebeu apoios. Renato Roseno, Técio Nunes e Gabriel Biologia, do Psol, participaram com depoimentos, declarando apoio ao candidato do PT e afirmando que o embate é contra o bolsonarismo.