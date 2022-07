Morre José Valdomiro Távora de Castro, ex-deputado e ex-prefeito de Mombaça

José Valdomiro Távora de Castro, ex-deputado estadual e ex-prefeito do município de Mombaça, morreu nesta sexta-feira (22). O cearense é pai do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), José Valdomiro Távora de Castro.

O órgão emitiu nota, "manifestando profundo pesar pelo falecimento". O velório será neste sábado (23), a partir das 8h. Já a missa, às 16h.

Valdomiro foi prefeito de Mombaça por três mandatos: entre 1973 e 1977. 1983 e 1989 e 1993-1996.

O tribunal disse ainda que "se solidariza com todos os familiares e amigos, em nome dos membros, servidores e colaboradores".

Por meio das redes sociais, a governadora Izolda Cela falou sobre a morte: "Que Deus conforte toda família e os amigos". Camilo Santana, ex-governador do Estado, também comentou o falecimento e expressou "solidariedade aos familiares e amigos".