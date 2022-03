Morre, aos 68 anos, Fátima Galdino, ex-prefeita de Tururu

A ex-prefeita do município de Tururu, Maria de Fátima Galdino Albuquerque, de 68 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (18). A causa da morte da ex-gestora não foi informada.

O velório acontece na noite desta sexta-feira (18), em Itapipoca, e o sepultamento será neste sábado (19), às 7h, no mesmo município

Vida pública

Fátima Galdino foi prefeita e governou o município entre os anos de 2017 e 2020, sendo filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na passagem como gestora, Fátima deixou legado na história política do município com a conclusão da obra da CE-333, que passou a ligar o município ao distrito de Cemoaba.

O viúvo de Fátima, Galdino Albuquerque, também foi prefeito da Cidade.

Luto oficial em Tururu

A prefeitura do Município no interior do Ceará decretou luto oficial de três dias na Cidade e lamentou, em nota, a morte da ex-gestora.

"A Prefeitura Municipal de Tururu, em nome da prefeita Francisca Hilzete Malveira Batista e de todos os servidores municipais, se solidariza com a família e amigos, e manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da sra. MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE, ex-prefeita do município de Tururu. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos, que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade", diz a nota.