Moraes determina que Google informe dados de quem inseriu 'minuta do golpe' na internet

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira (17) que o Google informe, em até 48 horas, os dados de quem inseriu a chamada "minuta do golpe" na internet. As informações são do jornal O Globo.

A decisão ocorre no âmbito da Ação Penal 2.668, que apura a tentativa de um golpe de Estado entre 2022 e 2023, e atende a um pedido feito pela defesa do ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, réu no chamado "núcleo crucial" da trama golpista.

Moraes também deu cinco dias para que a defesa de Torres apresente exames periciais para demonstrar que o conteúdo da minuta encontrada na casa do ex-ministro não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução.

"Constata-se que as diligências complementares decorrem de instrução processual, considerando que as minutas de Golpe de Estado descritas na acusação foram objeto de indagação de testemunhas e dos réus, o que demonstram a pertinência do requerimento", disse o ministro sobe o pedido feito por Torres.

Novas diligências

Na semana passada, após o fim do interrogatório dos réus, foi aberto o prazo para as partes apresentarem pedidos de novas diligências, ou seja, medidas adicionais que podem ser tomadas para auxiliar no julgamento da ação penal.