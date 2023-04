Ministério Público denuncia vereador por violência política de gênero em ataque a deputadas do Ceará

O vereador Maurício Martins (sem partido), de Russas, entrou na mira do Ministério Público Eleitoral (MPE) após episódio de violência política de gênero contra deputadas estaduais do Ceará. A Promotoria da 9º Zona Eleitoral acolheu Notícia-Crime contra o parlamentar e ingressou com Ação Penal Eleitoral para apurar o caso.

Em março, ele disse que Juliana Lucena, Larissa Gaspar e Jô Farias, todas do PT, "vendem ilusão", agem como "lagarta encantada" e "aparecem só no Dia Internacional da Mulher". "Aí, bota um palco no meio das praças e vão mentir", completou.

As ofensas foram ditas após as deputadas repudiarem comentários nocivos e pessoais de Maurício, à época, filiado ao PT, nas redes sociais sobre uma munícipe. Após a repercussão, a Secretaria das Mulheres do PT emitiu uma nota de repúdio, e a Executiva municipal do PT Russas foi convocada para deliberar sobre a suspensão da sua filiação e a instalação de um processo de expulsão contra o vereador, que se materializou posteriormente.

Agora, o MPE segue as investigações com base na Notícia-Crime que narra a prática de crime de violência política de gênero, previsto no Código Eleitoral. A Procuradoria acolheu a peça na íntegra, apontando que o vereador “constrangeu e humilhou, através de palavras, detentoras de mandato eletivo (deputadas estaduais), utilizando-se de menosprezo à condição de mulher, com a finalidade de dificultar o desempenho de seus mandatos eletivos".

O Diário do Nordeste procurou o vereador via e-mail e aguarda retorno.

Frente Parlamentar

As deputadas repudiram as declarações de Maurício Martins e receberam apoio dos colegas de plenário. À época, Larissa articulava a criação de uma Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A frente foi instituída com Larissa na presidência e Jô Farias na vice-presidência. No total, serão 21 parlamentares engajados na luta.