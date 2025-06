Ministério do Turismo afirma que pretende avançar em regulamentação de voos com balões

O Ministério do Turismo (MTur) afirmou, por meio de uma nota divulgada neste sábado (21), que deve se reunir com entidades ligadas ao balonismo turístico na próxima semana para discutir uma regulamentação para a prática no País.

Neste sábado, um balão que transportava 21 pessoas pegou fogo e despencou do céu, em Santa Catarina. Até o momento, foram contabilizadas oito mortes devido ao acidente — quatro ficaram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda.

Veja também País Balão pega fogo durante voo e cai em Santa Catarina; oito mortes foram confirmadas País Balão faz pouso de emergência em cidade no interior de São Paulo

No comunicado, a pasta do governo federal lamentou o acidente e afirmou que, desde o início do ano, tem trabalhado em parceria com o Sebrae e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para regulamentar o balonismo para fins turísticos no Brasil.

“A expectativa é que, já na próxima semana, haja um avanço significativo nesse processo, em decorrência de uma reunião com as entidades envolvidas no tema”, apontou um trecho do texto.

A proposta, de acordo com o MTur, é criar uma regulamentação específica e clara para a operação de voos de balão em atividades turísticas.

Conforme publicou o g1, o objetivo da iniciativa seria garantir a segurança dos praticantes e estimular o desenvolvimento do setor.

A Anac considera o balonismo como uma atividade desportiva de alto risco. Segundo a agência, aeronaves registradas para esse tipo de prática não são certificadas e não têm garantia de aeronavegabilidade.

Atualmente, não existe uma habilitação técnica específica emitida pela Anac para operação de balões. A responsabilidade pela segurança da atividade é dos praticantes e operadores.