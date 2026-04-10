Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza
Igor Queiroz Barroso, membro do Conselho de Administração do GEQ, representou o grupo na cerimônia do Cineteatro São Luiz.
O Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi agraciado com a Medalha Iracema, na noite desta sexta-feira (10), pelas contribuições na construção social, econômica e cultural de Fortaleza. A entrega da comenda ocorreu no Cineteatro São Luiz e marcou o início das celebrações do tricentenário da capital cearense.
Essa é a mais alta honraria outorgada pelo Poder Executivo Municipal. Com 75 anos de história, o GEQ foi reconhecido como pilar do desenvolvimento econômico, com um histórico de pioneirismo e atuação em diversos setores.
A força do empreendedorismo local, a geração de empregos e a modernização da estrutura produtiva da Capital foram essenciais para consolidar o nome de Fortaleza como um centro de referência empresarial no país.
A Medalha de Iracema celebra, nestes 300 anos da nossa cidade de Fortaleza, um momento muito marcante, que vem em conjunto com a data do grupo Edson Queiroz. Esta é uma data em que eu celebro Edson, um empreendedor visionário, e a Yolanda, sua esposa, parceira, que deu continuidade a todo seu legado junto com o chanceler Airton Queiroz. E é por isso que eu estou aqui hoje, com muito orgulho e honra, representando a família.
"São 75 anos em que eu vi Fortaleza, diante dos meus olhos, crescer muito. Eu, Igor, me orgulho muito do tanto que nossa Fortaleza cresceu e se desenvolveu", disse, ainda, o empresário.
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Além do GEQ, a Medalha Iracema homenageou três personalidades, entre elas, o governador Elmano de Freitas. Representante da gestão pública, ele foi reconhecido pela articulação entre os poderes e a implementação de políticas que visam ao desenvolvimento da Capital. Em conversa com a imprensa, o governador expressou sua honra em receber a medalha, traçando um paralelo entre sua trajetória pessoal e a cidade.
"É o orgulho de alguém que, com 15 anos, chega em Fortaleza, e só essa cidade para dar oportunidade a um jovem filho de uma família muito simples, chegar e poder estar aqui tendo uma homenagem, sendo governador do Ceará. Só uma cidade como Fortaleza, só um povo como o de Fortaleza que é capaz dessa magia de pegar um jovem de família humilde e fazê-lo governador", relembrou.
A Irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, conhecida como Irmã Conceição, também foi homenageada na ocasião. O cuidado social e a dedicação humanitária da religiosa se canalizaram ao amparo dos mais vulneráveis e à promoção da justiça social.
"A Medalha Iracema tem uma conexão muito única com o Lar Amigos de Jesus. É o fortalecimento da nossa missão, que, neste ano, tem uma maior importância por causa dos 300 anos de Fortaleza, que é uma cidade solidária, beneficente, social e que traz dentro dela o Lar Amigos de Jesus, que atende também todos os municípios do Ceará com crianças com câncer. [...] O sentimento da minha pessoa e de todos aqueles que fazem o Lar é de fortalecimento da missão", disse Irmã Conceição.
Guardião da história de Fortaleza, o pesquisador e memorialista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, encerra a lista de agraciados desta noite. Ele mantém um dos acervos mais importantes do Brasil, com arquivos sonoros, visuais e culturais da cidade, que são preservados e transmitidos para as futuras gerações.
Para Nirez, essa medalha é a que "se encaixa melhor" com o seu trabalho. "Eu tenho muito orgulho de receber essa medalha e também muita humildade. Acho-a perfeita para mim, porque o trabalho que eu venho fazendo em prol da Fortaleza antiga e atual, receber uma medalha com esse valor, é muito gratificante. Ao mesmo tempo, me dá a responsabilidade de continuar o trabalho", comentou.
O que é a honraria
A Medalha Iracema é a maior comenda concedida pelo Poder Executivo Municipal de Fortaleza. Ela homenageia personalidades e instituições que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento social, cultural, econômico ou político da capital cearense.
Neste ano de 2026, a premiação é uma edição especial que abre oficialmente as celebrações dos 300 anos de Fortaleza.