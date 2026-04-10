Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza

Igor Queiroz Barroso, membro do Conselho de Administração do GEQ, representou o grupo na cerimônia do Cineteatro São Luiz.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Legenda: A premiação é uma edição especial que abre oficialmente as celebrações dos 300 anos de Fortaleza.
Foto: LC Moreira.

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi agraciado com a Medalha Iracema, na noite desta sexta-feira (10), pelas contribuições na construção social, econômica e cultural de Fortaleza. A entrega da comenda ocorreu no Cineteatro São Luiz e marcou o início das celebrações do tricentenário da capital cearense. 

Essa é a mais alta honraria outorgada pelo Poder Executivo Municipal. Com 75 anos de história, o GEQ foi reconhecido como pilar do desenvolvimento econômico, com um histórico de pioneirismo e atuação em diversos setores.

A força do empreendedorismo local, a geração de empregos e a modernização da estrutura produtiva da Capital foram essenciais para consolidar o nome de Fortaleza como um centro de referência empresarial no país.

A Medalha de Iracema celebra, nestes 300 anos da nossa cidade de Fortaleza, um momento muito marcante, que vem em conjunto com a data do grupo Edson Queiroz. Esta é uma data em que eu celebro Edson, um empreendedor visionário, e a Yolanda, sua esposa, parceira, que deu continuidade a todo seu legado junto com o chanceler Airton Queiroz. E é por isso que eu estou aqui hoje, com muito orgulho e honra, representando a família.
Igor Queiroz Barroso
Membro do Conselho de Administração do GEQ

"São 75 anos em que eu vi Fortaleza, diante dos meus olhos, crescer muito. Eu, Igor, me orgulho muito do tanto que nossa Fortaleza cresceu e se desenvolveu", disse, ainda, o empresário. 

Homem de meia-idade, de pele clara e cabelos escuros, veste terno azul escuro, camisa branca e gravata laranja. Ele fala com a imprensa, olhando levemente para o lado, enquanto microfones com logotipos de emissoras aparecem em primeiro plano. Ao fundo, há um ambiente interno com iluminação quente e elementos decorativos, incluindo um objeto dourado desfocado na parede.
Legenda: Igor Queiroz Barroso representou a família na entrega da comenda.
Foto: Ismael Soares.

Veja também

teaser image
Negócios

Governança é chave para longevidade de empresas familiares, diz Felipe Queiroz Rocha em fórum nacional

teaser image
Ceará

Passeios por locais históricos marcam comemorações dos 300 anos de Fortaleza

Além do GEQ, a Medalha Iracema homenageou três personalidades, entre elas, o governador Elmano de Freitas. Representante da gestão pública, ele foi reconhecido pela articulação entre os poderes e a implementação de políticas que visam ao desenvolvimento da Capital. Em conversa com a imprensa, o governador expressou sua honra em receber a medalha, traçando um paralelo entre sua trajetória pessoal e a cidade.

"É o orgulho de alguém que, com 15 anos, chega em Fortaleza, e só essa cidade para dar oportunidade a um jovem filho de uma família muito simples, chegar e poder estar aqui tendo uma homenagem, sendo governador do Ceará. Só uma cidade como Fortaleza, só um povo como o de Fortaleza que é capaz dessa magia de pegar um jovem de família humilde e fazê-lo governador", relembrou.

Homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e barba aparada, veste terno escuro, camisa branca e gravata amarela. Ele está em primeiro plano, com expressão séria e olhar direcionado para a lateral. Ao fundo, desfocado, aparecem outras pessoas e um painel com a palavra “Fortaleza”, indicando um ambiente institucional ou evento oficial. Um microfone vermelho surge parcialmente na parte inferior direita da imagem.
Legenda: Elmano de Freitas foi um dos homenageados com a Medalha Iracema.
Foto: Ismael Soares.

A Irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, conhecida como Irmã Conceição, também foi homenageada na ocasião. O cuidado social e a dedicação humanitária da religiosa se canalizaram ao amparo dos mais vulneráveis e à promoção da justiça social.

"A Medalha Iracema tem uma conexão muito única com o Lar Amigos de Jesus. É o fortalecimento da nossa missão, que, neste ano, tem uma maior importância por causa dos 300 anos de Fortaleza, que é uma cidade solidária, beneficente, social e que traz dentro dela o Lar Amigos de Jesus, que atende também todos os municípios do Ceará com crianças com câncer. [...] O sentimento da minha pessoa e de todos aqueles que fazem o Lar é de fortalecimento da missão", disse Irmã Conceição.

Mulher idosa, de pele clara, veste hábito religioso azul claro, com véu cobrindo a cabeça e roupa de botões frontais. Ela fala com a imprensa, olhando levemente para o lado, diante de vários microfones com logotipos de emissoras. O ambiente é interno, com iluminação quente e fundo desfocado com elementos decorativos.
Legenda: Irmã Conceição é fundadora do Lar Amigos de Jesus.
Foto: Ismael Soares.

Guardião da história de Fortaleza, o pesquisador e memorialista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, encerra a lista de agraciados desta noite. Ele mantém um dos acervos mais importantes do Brasil, com arquivos sonoros, visuais e culturais da cidade, que são preservados e transmitidos para as futuras gerações.

Para Nirez, essa medalha é a que "se encaixa melhor" com o seu trabalho. "Eu tenho muito orgulho de receber essa medalha e também muita humildade. Acho-a perfeita para mim, porque o trabalho que eu venho fazendo em prol da Fortaleza antiga e atual, receber uma medalha com esse valor, é muito gratificante. Ao mesmo tempo, me dá a responsabilidade de continuar o trabalho", comentou.

Homem idoso, de pele clara, com cabelos curtos e grisalhos, bigode e usando óculos, veste terno escuro, camisa branca e gravata preta. Ele fala em um púlpito diante de vários microfones de emissoras de imprensa. Ao fundo, há um painel com o logotipo da Prefeitura de Fortaleza e uma grande medalha dourada decorativa pendurada na parede.
Legenda: Nirez preserva um dos acervos mais importantes do Brasil.
Foto: Ismael Soares.

O que é a honraria

A Medalha Iracema é a maior comenda concedida pelo Poder Executivo Municipal de Fortaleza. Ela homenageia personalidades e instituições que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento social, cultural, econômico ou político da capital cearense. 

Neste ano de 2026, a premiação é uma edição especial que abre oficialmente as celebrações dos 300 anos de Fortaleza.

Assuntos Relacionados
PontoPoder

Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza

Igor Queiroz Barroso, membro do Conselho de Administração do GEQ, representou o grupo na cerimônia do Cineteatro São Luiz.

Redação
Há 1 hora
Amado Batista é um homem idoso, branco e que usa camisa branca e terninho branco. Ele está cantando segurando um microfone.
PontoPoder

Comissão da Câmara pede cancelamento do show de Amado Batista no aniversário de Fortaleza

O artista foi incluído recentemente na "lista suja" do trabalho escravo no Brasil.

Redação
10 de Abril de 2026
Homem e mulher participam de entrevista coletiva sentados lado a lado, com microfones sobre a mesa; ele usa camisa branca com adesivo “13” e gesticula enquanto fala, e ela, também de branco, observa, com cartaz de campanha ao fundo.
PontoPoder

Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

Gabriella Aguiar deixou o comando da Secretaria de Direitos Humanos para estar apta a concorrer nestas eleições.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Sede do Governo do Ceará, o Palácio da Abolição, iluminado à noite.
PontoPoder

Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

Na maioria das pastas, assumem os respectivos secretários executivos, que já vinham respondendo.

Igor Cavalcante
10 de Abril de 2026
Evandro Leitão concede entrevista em centro de videomonitoramento, com microfone apontado para ele, enquanto ao fundo há um grande painel com múltiplas telas exibindo imagens de câmeras de segurança e operadores trabalhando em computadores.
PontoPoder

Evandro diz que André Fernandes faz ‘desserviço’ a Fortaleza jogando lixo na rua: ‘vive de lacração’

O deputado federal colocou lixo em frente ao Paço Municipal da capital cearense.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
PontoPoder

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, um homem de terno azul sorri e cumprimenta pessoas em um ambiente interno movimentado; à direita, uma mulher de vestido verde fala ao microfone em um evento, com um telão ao fundo exibindo a imagem de outro homem.
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

Parlamentares querem concorrer à vaga do Senado nas eleições de 2026.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?
PontoPoder

Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Às vésperas do aniversário de 300 anos da capital cearense, o PontoPoder explica essa história.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Tarcijany Linhares sentada à mesa durante reunião da DPU. Ela está diante de uma mesa com um computador e um microfone.
PontoPoder

Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

Ela é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará.

Igor Cavalcante
09 de Abril de 2026
Osmar Baquit e Sérgio Aguiar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia.
PontoPoder

Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
09 de Abril de 2026
Sessão na Câmara dos Deputados, com vários parlamentares em pé perto de mesa central.
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

Texto agora segue para o Senado.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Congresso Nacional: duas torres brancas juntas ao centro, com metades de circunferências em cada lado. À frente, um espelho d'água.
PontoPoder

Novas regras para a cláusula de barreira em 2026 podem ‘asfixiar’ partidos menores; entenda

Norma terá aumento percentual nas exigências de liberação do Fundo Partidário e dos direitos de antena.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Foto de Flávio Dino.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova fim da aposentadoria compulsória para punir juízes e MP

Para Dino a punição de perda de cargo depende de ação judicial, por conta da natureza vitalícia do cargo de juiz.

Redação
08 de Abril de 2026
Deputado Danilo Forte usa terno e gravata. Está discursando em uma comissão parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília.
PontoPoder

Danilo Forte oficializa candidatura ao TCU

A indicação foi homologada pelo PSDB. O deputado cearense trocou o União pelo PP para manter viva a candidatura.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Abril de 2026
Reunião das Comissões Técnicas da Alece no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Com 2 meses de atraso, Alece instala comissões após aguardar troca-troca de partidos na janela

Eleição 'simbólica' dos membros considerou acordo prévio entre líderes da base e da oposição.

Marcos Moreira
08 de Abril de 2026
Imagem de dois enfermeiros em ambulância do SUS dando suporte a paciente usada em matéria sobre CCJ do Senado aprovar a PEC 19 da enfermagem.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova redução de jornada de trabalho para enfermagem

A PEC 19 reduz a jornada para 36 horas semanais, sem prejuízos para o piso salarial da categoria.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto do vereador Soldado Noelio, de Fortaleza, discursando na tribuna da Câmara Municipal.
PontoPoder

Soldado Noelio retorna para Câmara de Fortaleza e René Pessoa deixa de ter mandato

Requerimento formalizando a decisão foi lido no Plenário Fausto Arruda nesta quarta-feira (8).

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Homem branco calvo de cabelos castanhos e barba branca curta.
Wagner Mendes

Ivo diz que ida ao BNDES não teve influência do PT Ceará e segue apoiando Ciro para o governo

Ivo rompeu com o governador Elmano e anunciou apoio ao irmão Ciro.

Wagner Mendes
08 de Abril de 2026
Foto do vereador de Fortaleza, Pedro Matos.
PontoPoder

Com filiação de Pedro Matos, PL passa a ter a maior bancada da Câmara de Fortaleza; veja as demais

Legenda ultrapassou o PDT, que tinha o maior quadro de membros do Parlamento municipal.

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Imagem composta por duas fotos lado a lado do mesmo homem, em um ambiente externo, possivelmente uma varanda de apartamento. Ele aparenta ser um homem de meia-idade a idoso, com cabelo curto grisalho, usando óculos de armação escura e uma camisa branca de botão com um pequeno logotipo no peito. Na primeira imagem (à esquerda), ele está com a boca levemente aberta, como se estivesse falando. Na segunda (à direita), aparece em posição semelhante, também falando, com a mão parcialmente levantada no primeiro plano, sugerindo gesticulação. Ao fundo, há prédios residenciais de vários andares e uma iluminação natural suave, indicando que a cena ocorre durante o dia.
PontoPoder

Giovanni Sampaio, ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, anuncia pré-candidatura ao Governo do Ceará

Ele foi vice-prefeito de Juazeiro por dois mandatos e chegou a disputar eleições para deputado.

Ingrid Campos
07 de Abril de 2026