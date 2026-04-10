Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi agraciado com a Medalha Iracema, na noite desta sexta-feira (10), pelas contribuições na construção social, econômica e cultural de Fortaleza. A entrega da comenda ocorreu no Cineteatro São Luiz e marcou o início das celebrações do tricentenário da capital cearense.

Essa é a mais alta honraria outorgada pelo Poder Executivo Municipal. Com 75 anos de história, o GEQ foi reconhecido como pilar do desenvolvimento econômico, com um histórico de pioneirismo e atuação em diversos setores.

A força do empreendedorismo local, a geração de empregos e a modernização da estrutura produtiva da Capital foram essenciais para consolidar o nome de Fortaleza como um centro de referência empresarial no país.

A Medalha de Iracema celebra, nestes 300 anos da nossa cidade de Fortaleza, um momento muito marcante, que vem em conjunto com a data do grupo Edson Queiroz. Esta é uma data em que eu celebro Edson, um empreendedor visionário, e a Yolanda, sua esposa, parceira, que deu continuidade a todo seu legado junto com o chanceler Airton Queiroz. E é por isso que eu estou aqui hoje, com muito orgulho e honra, representando a família. Igor Queiroz Barroso Membro do Conselho de Administração do GEQ

"São 75 anos em que eu vi Fortaleza, diante dos meus olhos, crescer muito. Eu, Igor, me orgulho muito do tanto que nossa Fortaleza cresceu e se desenvolveu", disse, ainda, o empresário.

Legenda: Igor Queiroz Barroso representou a família na entrega da comenda. Foto: Ismael Soares.

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Além do GEQ, a Medalha Iracema homenageou três personalidades, entre elas, o governador Elmano de Freitas. Representante da gestão pública, ele foi reconhecido pela articulação entre os poderes e a implementação de políticas que visam ao desenvolvimento da Capital. Em conversa com a imprensa, o governador expressou sua honra em receber a medalha, traçando um paralelo entre sua trajetória pessoal e a cidade.

"É o orgulho de alguém que, com 15 anos, chega em Fortaleza, e só essa cidade para dar oportunidade a um jovem filho de uma família muito simples, chegar e poder estar aqui tendo uma homenagem, sendo governador do Ceará. Só uma cidade como Fortaleza, só um povo como o de Fortaleza que é capaz dessa magia de pegar um jovem de família humilde e fazê-lo governador", relembrou.

Legenda: Elmano de Freitas foi um dos homenageados com a Medalha Iracema. Foto: Ismael Soares.

A Irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, conhecida como Irmã Conceição, também foi homenageada na ocasião. O cuidado social e a dedicação humanitária da religiosa se canalizaram ao amparo dos mais vulneráveis e à promoção da justiça social.

"A Medalha Iracema tem uma conexão muito única com o Lar Amigos de Jesus. É o fortalecimento da nossa missão, que, neste ano, tem uma maior importância por causa dos 300 anos de Fortaleza, que é uma cidade solidária, beneficente, social e que traz dentro dela o Lar Amigos de Jesus, que atende também todos os municípios do Ceará com crianças com câncer. [...] O sentimento da minha pessoa e de todos aqueles que fazem o Lar é de fortalecimento da missão", disse Irmã Conceição.

Legenda: Irmã Conceição é fundadora do Lar Amigos de Jesus. Foto: Ismael Soares.

Guardião da história de Fortaleza, o pesquisador e memorialista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, encerra a lista de agraciados desta noite. Ele mantém um dos acervos mais importantes do Brasil, com arquivos sonoros, visuais e culturais da cidade, que são preservados e transmitidos para as futuras gerações.

Para Nirez, essa medalha é a que "se encaixa melhor" com o seu trabalho. "Eu tenho muito orgulho de receber essa medalha e também muita humildade. Acho-a perfeita para mim, porque o trabalho que eu venho fazendo em prol da Fortaleza antiga e atual, receber uma medalha com esse valor, é muito gratificante. Ao mesmo tempo, me dá a responsabilidade de continuar o trabalho", comentou.

Legenda: Nirez preserva um dos acervos mais importantes do Brasil. Foto: Ismael Soares.

O que é a honraria

A Medalha Iracema é a maior comenda concedida pelo Poder Executivo Municipal de Fortaleza. Ela homenageia personalidades e instituições que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento social, cultural, econômico ou político da capital cearense.

Neste ano de 2026, a premiação é uma edição especial que abre oficialmente as celebrações dos 300 anos de Fortaleza.