Lula diz que vai disputar 4º mandato: 'Energia de quando tinha 30 anos'

Na Indonésia, Petista anunciou oficialmente candidatura à reeleição e defendeu maior cooperação econômica entre países

(Atualizado às 09:15)
PontoPoder

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (23), que irá disputar um quarto mandato nas eleições presidenciais de 2026. O anúncio foi feito durante visita oficial à Indonésia, em declaração conjunta com o presidente do país, Prabowo Subianto.

“Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes”, afirmou Lula no palácio presidencial indonésio. O petista disse que concluirá o atual mandato apenas no fim de 2026 e já está “preparado para disputar outras eleições”.

Com bom humor, Lula afirmou que chegará aos 80 anos “com a mesma energia de quando eu tinha 30”. A fala ocorreu enquanto o presidente comentava a importância do fortalecimento da relação bilateral entre Brasil e Indonésia.

Durante o encontro, os dois líderes assinaram uma série de acordos voltados ao comércio e à cooperação econômica, com potencial para gerar até US$ 20 bilhões nos próximos anos.

Comércio livre

Prabowo Subianto destacou que Brasil e Indonésia são “duas forças econômicas cada vez maiores” e classificou a parceria como “estratégica e sinergética entre países complementares”. O presidente indonésio anunciou ainda que o português passará a integrar o grupo de línguas prioritárias do sistema educacional do país, como gesto de aproximação com o Brasil.

Lula, por sua vez, defendeu o multilateralismo e criticou o protecionismo comercial, propondo novas formas de cooperação direta entre as duas economias.

“Nós queremos comércio livre e, mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois e com as nossas moedas”, afirmou. “O século XXI exige coragem para mudar. Queremos democracia comercial, e não protecionismo. Queremos crescer, gerar empregos e garantir qualidade de vida", declarou Lula. 

