Lula diz que Brasil deu 'lição de democracia ao mundo' após prisão de Bolsonaro

Segundo presidente, Justiça brasileira 'mostrou sua força e não se amedrontou com ameaças'.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 13:50)
PontoPoder

Durante a cerimônia de assinatura da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda, nesta quarta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil deu uma “lição de democracia para o mundo” com a conclusão do julgamento do núcleo central da tentativa de golpe de Estado e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora não tenha citado o nome do ex-presidente, Lula fez referência direta à detenção do ex-mandatário e de militares envolvidos no caso.

O julgamento, conduzido pelo STF, resultou na prisão de Bolsonaro e de outros integrantes da cúpula acusada de articular a ruptura institucional. Para Lula, o desfecho representa um marco histórico para o país e demonstra a força das instituições.

Em discurso, o presidente destacou que a atuação do Judiciário ocorreu sem tensionamentos ou interferências externas:

Ontem esse país deu um passo importante. Não sei se todo mundo pensa como eu penso. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, sem nenhum alarde, ajustiça brasileira mostrou a sua força. Não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008
Lula
Presidente

Presidente exalta democracia

Lula também ressaltou o caráter inédito da responsabilização criminal por tentativa de golpe na história do Brasil.

E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da república e você tem quatro generais e quatro estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todo. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros
Lula
Presidente do Brasil

O presidente disse não celebrar as prisões em si, mas o fortalecimento das instituições democráticas.

“Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia. na sua mais alta plenitude", finalizou o presidente. 

