Live PontoPoder: Eleições 2024, CPMI do 8 de janeiro e irregularidades em prefeituras do Ceará

A Live PontoPoder desta quinta-feira (27) recebe o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), Carlos Nascimento, para falar sobre irregularidades achadas pelo órgão em processos de licitação de prefeituras cearenses.

Os índicios encontrados pelo TCE indicam, por exemplo, superfaturamento nos contratos para obras em sete municípios do Estado, o que gerou, inclusive, devolução de recursos públicos.

A conversa comandada pelo editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes, e pela repórter de Política, Alessandra Castro, trará detalhes de como foi feita a fiscalização, quais as irregularidades identificadas, possíveis punições e o trabalho preventivo que tem sido realizado pelo TCE.

A Live PontoPoder também traz o detalhamento dos próximos passos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os atentados golpistas contra às sedes do Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto no 8 de janeiro.

Além disso, uma atualização de como estão as movimentações dos nomes ventilados para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024.

A live PontoPoder irá ocorrer nesta quinta-feira (27). A transmissão é feita pelo Youtube do Diário do Nordeste, a partir das 17 horas.