'Lamentável', diz Evandro Leitão sobre decisão de destituir Cid da presidência do PDT Ceará

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), disse considerar "lamentável" a decisão de destituir o senador Cid Gomes (PDT) da presidência do PDT Ceará. A troca no comando do diretório estadual foi anunciada na manhã desta segunda-feira (2) pelo presidente nacional do PDT, André Figueiredo.

"Lamentável. Quando o presidente em exercício, Cid, estava trabalhando, tentando de alguma forma aparar as arestas, tomar uma decisão dessa... Eu só tenho que lamentar", disse Leitão no início da tarde desta segunda. A declaração quando o parlamentar chegava para reunião com Cid Gomes.

Além dele, deputados federais e estaduais ligados ao senador se reuniram reuniram para decidir os rumos do grupo após a decisão a mudança no comando do PDT Ceará anunciada por André Figueiredo.

Figueiredo acumula os cargos de presidente nacional do PDT e presidente do PDT Ceará. Em junho, ele havia anunciado a licença, passando o comando do diretório estadual ao então vice-presidente Cid Gomes. Contudo, após bate-boca em reunião do PDT Ceará na última sexta-feira (29), ele decidiu encerrar a licença.

Um dos motivos alegados foi exatamente a carta de anuência concedida em agosto para que Evandro Leitão saia do PDT. Segundo aliados de Figueiredo, no acordo firmado com Cid, qualquer definição sobre saídas do partido deveria passar pela Executiva nacional.

Evandro Leitão rebateu a alegação. "Eu acredito que o presidente tem a prerrogativa de tomar decisões partidárias. Eu parto desse princípio", disse. A anuência dada a Leitão está sendo contestada judicialmente pelo PDT nacional.