José Sarto faz carreata com aliados políticos e diz que não se alia com quem não 'ama' Fortaleza

Candidato à reeleição na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) aproveitou o último dia de campanha antes do primeiro turno para realizar, neste sábado (5) uma carreata ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), seus aliados e padrinhos políticos. Na ocasião, ele projetou a ida ao segundo turno e disse que não se alia com quem "não ama Fortaleza".

"Eu não me alio com quem não ama Fortaleza, a minha aliança é e sempre será com Fortaleza, com quem amar Fortaleza para que continue avançar cada vez mais. Veja que, na economia, nós lideramos nosso PIB com relação ao Nordeste, que eles não pegam mais a gente. Eu vou me aliar sempre com quem tiver amor por Fortaleza, com quem tem carinho por essa Cidade, que me acolheu quando eu tinha um ano de idade" José Sarto (PDT) Prefeito e candidato à Prefeitura de Fortaleza

A concentração iniciou por volta de 14h30, com apoiadores chegando à avenida Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter. Sarto chegou por volta de 15h30, acompanhado de Ciro e Roberto. O ato deve seguir até a Barra do Ceará. Ao falar das possibilidades de cenários de segundo turno, o postulante criticou a candidatura de André Fernandes (PL), alegando que o adversário é um "jovem com velhas práticas", e de Evandro Leitão, apontando que o petista "a cada hora tem uma versão diferente" sobre a CPI do Narcotráfico que foi cogitada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Questionado sobre sua participação na campanha em Fortaleza e em um cenário com o PDT no segundo turno, Ciro alegou que não foi "necessário" estar tão presente, pois o aliado estaria conseguindo "prestar contas". Todavia, ele classificou a campanha no primeiro turno como "desigual" ao apontar que Sarto teve pouco tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV em relação aos demais adversários. Para ele, a campanha será mais igualitária no segundo turno.

Legenda: Sarto ao lado de apoiadores como o ex-ministro Ciro Gomes, o presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o vice-prefeito, também candidato à reeleição, Élcio Batista Foto: Beto Martins Leme

"Ele enfrentou uma campanha desigual, com um oitavo do tempo de cinco candidatos que não entendem nada da Cidade, só falando mal, prometendo o que não fazer, o que não fariam em nenhuma hipótese, abrindo mão de receitas importantes como a taxa do lixo. E o Sarto, ainda assim, chegou inteiro, rígido, não baixou o nível em momento algum. Com o tempo igual, que ele vai ganhar no segundo turno, vai ser muito bom para ele mostrar o que fez e mostrar que Fortaleza não pode cair numa aventura de uma polarização entre dois grupos corruptos, que estabeleceram o ódio como linguagem da política no Brasil", finalizou.