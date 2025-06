João Campos assume presidência do PSB e Cid Gomes e Denis Bezerra retornam à Executiva Nacional

O prefeito de Recife, João Campos (PSB) se tornou neste domingo (1º) o novo presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante o XVI Congresso Nacional da legenda, em Brasília.No evento, foram reconduzidos à Executiva, além de outros nomes, o senador cearense Cid Gomes, eleito vice-presidente de Relações Parlamentares e Denis Bezerra, secretário das Relações Federativas do Governo do Ceará.

Conforme Campos, o momento é de "renovar e de oferecer ao Brasil uma agenda conectada com o nosso tempo. Tendo a humildade de ouvir, aprender, assimilar e incorporar lições e aprendizados do outro. Tudo isso sem perder a essência do PSB, que sempre foi a luta pela igualdade, inclusão e justiça social".

O vice-presidente nacional será Geraldo Alckmin, vice-presidente da República.

Já o senador Cid Gomes comentou sobre a "alegria de ser eleito pelos companheiros".

“Agradeço o convite do agora presidente nacional do PSB, o jovem prefeito João Campos, para assumir essa função tão importante para nosso partido, e aproveito para estender minha gratidão ao ex-presidente Carlos Siqueira, que nos acolheu no PSB com muito respeito e generosidade”, celebrou Cid, em publicação nas redes sociais após o evento.

Nova composição da Executiva do PSB

A nova composição da Executiva foi eleita por unanimidade no congresso, e será responsável pela implementação de diretrizes aprovadas no evento, que neste ano teve o tema “Brasil: potência criativa e sustentável”.

Para Denis Bezerra, integrar a Executiva Nacional é um “privilégio" e reforça a representatividade nordestina da sigla.