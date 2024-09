Ipec Juazeiro do Norte: como eleitores de Lula e Bolsonaro em 2022 votam para Prefeitura em 2024

A segunda rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada na quinta-feira (19), comparou a declaração de voto dos juazeirenses nas eleições gerais de 2022 com a intenção de voto para o pleito de 2024. O levantamento fez a relação entre votantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o quadro de candidatos na cidade caririense para a disputa deste ano.

Os números apontam que o eleitor de Bolsonaro em Juazeiro é mais adepto à campanha à reeleição do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) em 2024. Já os eleitores de Lula preferem votar no deputado estadual Fernando Santana (PT) para a Prefeitura. O cenário é similar ao apresentado na primeira pesquisa Ipec.

Veja também PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: o peso dos padrinhos Lula, Camilo, Elmano e Bolsonaro na eleição PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: veja como os eleitores avaliam as gestões de Glêdson, Elmano e Lula

A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares Cariri. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 16 e 18 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Juazeiro do Norte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%.

Comparação entre votos de 2022 e 2024

Os eleitores de Jair Bolsonaro em 2022 reforçam, neste ano, a campanha de Glêdson Bezerra em 79%, o mesmo percentual da primeira rodada da Ipec. Entre os bolsonaristas, apenas 9% escolhem votar em Fernando Santana, número que caiu desde a primeira rodada, quando 13% responderam dessa forma.

Lino Alves (PCO) e Sued Carvalho (UP) vêm em seguida, com 1% e 4%, respectivamente. Na primeira rodada, os percentuais foram de 1% para ambos.

Brancos e nulos são 3% nesse recorte, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Na primeira rodada, nessa ordem, os números eram 5% e 1%.

Já entre os que votaram em Lula em 2022, há uma preferência maior pela candidatura de Fernando Santana: na segunda rodada da Ipec, eles representam 51% dos entrevistados, e na primeira, 44%.

Nesse recorte, os eleitores que afirmam votar em Glêdson são 35% – na primeira rodada, o percentual foi de 41%.

Lino Alves (PCO) e Sued Carvalho (UP) aparecem com um dígito nesse segmento, com 2% e 3%, respectivamente. Na primeira rodada, os percentuais foram os mesmos para cada candidato.

Brancos e nulos são 4% nesse recorte, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Na primeira rodada, nessa ordem, os números eram 6% e 4%.

O Ipec mensurou ainda como irão votar, em 2024, os eleitores que votaram branco, anularam ou não votaram em 2022. Aqui, 33% afirmaram que votariam em Fernando Santana (PT), 49% que votariam em Glêdson Bezerra (Podemos) e 2% que escolheriam Sued Carvalho (UP). Lino Alves (PCO) não pontuou nesse segmento. Brancos e nulos foram 9% e os que não souberam ou não responderam foram 6%.

Como votam os eleitores de Bolsonaro e Lula na segunda pesquisa Ipec

Jair Bolsonaro

Fernando Santana (PT): 9%

Glêdson Bezerra (Podemos): 79%

Lino Alves (PCO): 1%

Sued Carvalho (UP): 4%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula

Fernando Santana (PT): 51%

Glêdson Bezerra (Podemos): 35%

Lino Alves (PCO): 2%

Sued Carvalho (UP): 3%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Pesquisa Ipec

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob protocolo CE-03999/2024. O nível de confiança estimado é de 95%.

Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

Análise da pesquisa