Investida de Sarto para se aproximar da Câmara agrada vereadores da base e oposição

A investida do prefeito José Sarto (PDT) em aproximar o Executivo dos vereadores de Fortaleza ao nomear seu atual chefe de gabinete, o vereador Elpídio Moreira, como coordenador político agradou base e oposição na Câmara Municipal. A mudança na função foi publicada nessa quarta (29) pelo Diário do Nordeste, e repercutiu na sessão desta quinta-feira (30) na tribuna da Casa.

O cargo de Coordenador Especial de Articulação Política da Prefeitura será ocupado por Elpídio Moreira a partir desta sexta-feira (1º). Em resumo, ele será o responsável pela relação entre o Executivo e o Legislativo.

Aliado de José Sarto, Elpídio tem um bom trânsito com parlamentares e buscará contribuir para melhorar o diálogo entre Executivo e Legislativo.

Oposição

Essa visão, inclusive, é compartilhada entre vereadores de oposição e base na Casa Legislativa. O líder da oposição, vereador Márcio Martins (Pros), elogiou a nomeação de Elpídio.

"O Elpídio tem sido um grande articulador. Bom articulador de governo é aquele que tem sapicência suficiente para lidar com a oposição. Você lida com quem pensa diferente, e mostra sua habilidade e inteligência", disse o parlamentar.

Bruno Mesquista, também do Pros, disse que o prefeito acertou a indicação. "Elpídio vem para sentar mais de perto e escutar as demandas dos vereadores", completou.

Mesquita, inclusive, é um dos parlamentares que já se queixaram da falta de interlocução do Executivo com os vereadores, principalmente na aproximação com o secretariado.

Base

Quem também elogiou a iniciativa foi o vice-lider do governo na Câmara, Vereador Léo Couto (PSB). Professor Enilson (Cidadania), que é o terceiro vice-líder do prefeito Sarto na Casa, disse que "Elpídio já é uma pessoa muito querida pela Casa como Chefe de Gabinete. Fazia um trabalho como chefe de gabinete do prefeito, como também receber todos os vreadores e lideranças".

Elpídio Moreira fez carreira no serviço público na Assembleia Legislativa do Ceará, onde atuava desde 1996. Lá, foi chefe de gabinente da presidência da Casa durante a gestão de Sarto no cargo, entre 2019 e 2020, além de ter sido chefe de gabinete da Liderança do Governo Cid Gomes, entre 2013 e 2014.