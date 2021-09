Em busca de aproximação com a Câmara, chefe de gabinete de Sarto irá para articulação política

Atual chefe de gabinete do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), Elpídio Moreira irá assumir a Coordenadoria Especial de Articulação Política da Prefeitura. O cargo é responsável pelas relações entre o Executivo municipal e os vereadores de Fortaleza.

Segundo interlocutores, a intenção da mudança é fortalecer a função e aproximar a Câmara Municipal da gestão municipal. Aliado de José Sarto, Elpídio tem uma bom trânsito com parlamentares e buscará contribuir para melhorar o diálogo entre Executivo e legislativo.

Elpídio Moreira fez carreira no serviço público na Assembleia Legislativa do Ceará, onde atuava desde 1996. Lá, foi chefe de gabinente da presidência da Casa durante a gestão de Sarto no cargo, entre 2019 e 2020, além de ter sido chefe de gabinete da Liderança do Governo Cid Gomes, entre 2013 e 2014.