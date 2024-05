Ex-presidente Jair Bolsonaro tem alta hospitalar após 12 dias internado em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar às 6h da manhã desta sexta-feira (17), após doze dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. O político, que estava no hospital desde a noite do dia 6 de maio, tratou uma infecção na pele causada por bactérias.

Em publicação no Instagram, Bolsonaro aparece ao lado dos médicos "Dr. Macedo e Dr. Leandro". "Bom dia a todos, saindo do Vila Nova Star, rumo a Brasília", escreveu.

No dia 8 de maio, o político compartilhou um vídeo falando sobre o estado de saúde. "Oi, pessoal. Estou bem, graças a Deus. É uma erisipela, tá sob controle, e uma aderência. Mas tá tudo certo. Um abraço a todos aí. Brevemente voltaremos às atividades. Valeu", disse. Na gravação, ele aparece caminhando no corredor do hospital vestindo pijamas, acompanhado de uma profissional de saúde.

EQUIPE MÉDICA

O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018, foi o responsável pelo atendimento, com o cardiologista Leandro Echenique.

Os boletins médicos estavam sendo distribuídos pelo advogado Fabio Wajngarten, responsável pela logística da viagem entre Manaus e São Paulo, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.