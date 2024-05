Bolsonaro tem 'quadro infeccioso controlado', diz boletim médico atualizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com o quadro infeccioso de erisipela na perna esquerda “controlado”. É o que aponta o novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (16), conforme informações do Uol.

O documento aponta que Bolsonaro também está no último dia de terapia com antibiótico na veia. Ele está internado para tratar a infecção desde a noite do dia 6 de maio, no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

O boletim médico não traz previsão de alta e não fala sobre o tratamento da obstrução intestinal. No entanto, o advogado Fabio Wajngarten, aliado do ex-presidente, afirmou que Bolsonaro deve sair da unidade de saúde na sexta-feira (17).

EQUIPE MÉDICA

O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018, é o responsável pelo atendimento, com o cardiologista Leandro Echenique.

Os boletins médicos estão sendo distribuídos pelo advogado Fabio Wajngarten, responsável pela logística da viagem entre Manaus e São Paulo, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Bolsonaro foi internado, em Manaus, no sábado (4) mas deixou o hospital no mesmo dia para cumprir agenda do PL. "Apareceu um caso de erisipela. Não dormi a noite passada toda. Minha esposa e os médicos não queriam que eu viesse, mas tinha compromisso aqui. Sou meio duro na queda. Então, eu vim e fui bem tratado pelos médicos", disse.

Menos de 24 horas depois, no domingo (5), ele voltou a receber tratamento médico. Antes de retornar ao hospital, Bolsonaro discursou aos apoiadores, durante um evento estadual do PL Mulher, com o braço enfaixado, e afirmou que havia sido internado, no Hospital Santa Júlia de Manaus, com erisipela e desidratação.

Não é a primeira vez que enfrenta o problema. Em 2022, Bolsonaro contraiu a mesma infecção, erisipela, após perder as eleições, tendo cancelado agendas em novembro daquele ano.