Bolsonaro é transferido para hospital em SP após ser internado em Manaus

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido para um hospital em São Paulo, nesta segunda-feira (6), após ser internado em Manaus por um quadro de erisipela acompanhado de fortes dores abdominais. As informações são do jornal O Globo.

A mudança no itinerário ocorre após o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, informar ele completaria o tratamento em Brasília. A internação, entretanto, será feita no Hopital Vila Nova Star, na própria capital paulista.

A informação foi confirmada pelo advogado e ex-secretário de Comunicações, Fábio Wajngarten. Segundo a própria equipe do político, a viagem estava marcada para ocorrer logo depois do almoço.

"Meu pai passa bem, já reage bem aos antibióticos" publicou Eduardo Bolsonaro, agradecendo a Wajgarten pela logística da transferência do pai. O quadro de Bolsonaro se trata de uma infecção na pele causada por bactérias que penetram por ferimentos. Além disso, auxiliares também apontaram uma desidratação no ex-presidente.

Bolsonaro estava em Manaus por conta do evento PL Mulher, comandado por Michelle. A internação ocorreu na sexta-feira (3), mas retornou ao hospital já no domingo (5) com dores abdominais e a necessidade de observação do estado clínico.

"O ex-presidente retornou ao hospital para continuar a medicação e permanece em observação para melhor evolução do quadro clínico", pontuou o deputado federal Capitão Alberto Neto. O governador de Amazonas, Wilson Lima, também fez visita ao ex-presidente e disponibilizou equipe para ajudar no que fosse necessário.