Alece aprova projeto que cria 41 cargos comissionados na Defensoria Pública

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira (16), dois projetos de lei enviados pela Defensoria Pública para promover uma reestruturação no órgão, com criação criação de cargos comissionados, extinção e transformação.

A primeira proposta autoriza a criação de 41 cargos comissionados para integrar novas gerências administrativas. A segunda transforma 10 cargos de defensor público de Entrância Inicial em postos de defensor de 2º Grau.

As mudanças devem ampliar o atendimento do órgão. As despesas decorrentes das alterações serão custeadas por recursos próprios do orçamento da Defensoria. As medidas aprovadas começam a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Defensores públicos

A quantidade de defensores públicos continuará a mesma, com um total de 467. Apenas a distribuição dos profissionais deve mudar. A nova configuração ocorrerá da seguinte forma:

Defensor público auxiliar de Entrância Inicial: 10

Defensor público de Entrância Inicial: 52

Defensor público auxiliar de Entrância Intermediária: 10

Defensor público de Entrância Intermediária: 84

Defensor público auxiliar de Entrância Final: 9

Defensor público de Entrância Final: 245

Defensor público de 2º Grau: 57

Cargos comissionados

Para criar os 41 cargos comissionados previstos no segundo projeto aprovado, a Defensoria irá extinguir 16 funções de confiança. Assim, o saldo de novos cargos técnicos em comissão será de 25.

A reestruturação, segundo justificativa do projeto, busca distribuir de forma mais adequada as atividades de direção, chefia e assessoramento de acordo com grau de responsabilidade e complexidade de cada função.

Confira abaixo os cargos comissionados que serão criados e extintos.

Criação

1 cargo de subcorregedor-geral;

2 cargos de auxiliar da Corregedoria;

1 cargo de assessor;

2 cargos de diretor;

2 cargos de subdiretor;

1 cargo de chefe de gabinete de Segurança Institucional;

1 cargo de encarregado de Dados;

8 cargos de secretário;

4 cargos de gerente;

1 cargo de assistente técnico de Infraestrutura de TI;

1 cargo de assistente técnico de Desenvolvimento de Sistemas;

2 cargos de assistente de perícia técnica;

1 cargo de assistente técnico do psicossocial;

8 cargos de assistente técnico especial I;

3 cargos de assistente técnico especial II;

3 cargos de assistente técnico especial III.

Extinção