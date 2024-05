Deputados aprovam reajuste de 5,62% para servidores do MPCE

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (16), 5,62% de reajuste salarial para os servidores do Ministério Público do Ceará (MPCE), a ser aplicado a partir do dia 1º de julho.

Pensões e proventos de aposentados do órgão serão revisados no mesmo percentual. A correção também será aplicada aos valores das gratificações concedidas pelo MPCE.

O reajuste salarial do MPCE segue o mesmo percentual aplicado pelo Governo do Estado para o funcionalismo público, bem como a data-base para aplicação. O impacto financeiro deve ser de R$ 7 milhões, a ser custeado com recursos próprios do órgão.

Com a medida, a remuneração de um técnico ministerial de classe referencial 1, a mais baixa, por exemplo, será de R$ 5.248,79. O de classe referencial 26, a mais alta do órgão, será de R$ 17.774,25.

Já o vencimento básico de analista ministerial classe referencial 1, por exemplo, será de R$ 7.439,09. O do ocupante do mesmo cargo na classe referencial mais alta será de R$ 25.191,38.