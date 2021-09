Em meio à campanha por Marina Alves, vereadores analisam projeto de incentivo à doação de medula

Um projeto que tramita na Câmara de Fortaleza quer criar o Programa Municipal de Estímulo à Doação de Sangue e Medula Óssea, além do selo Empresa Amiga da Vida. A indicação é do vice-líder do Governo na Casa, vereador Gardel Rolim (PDT), e foi motivada pelo caso da repórter Marina Alves, da TV Verdes Mares, que necessita de transplante de medula. Outros políticos cearenses têm aderido à campanha nas redes sociais.

O texto estimula a população à doação, e especifica diretrizes que, após aprovação em plenário, serão definidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Por se tratar de um projeto de indicação, eventual aprovação da matéria servirá como sugestão ao prefeito José Sarto (PDT), que pode acatar a ideia e enviar projeto de lei com o mesmo teor à Câmara, para, assim, a pauta virar norma municipal.

O projeto

De acordo com o projeto, quando necessário, o doador terá, por exemplo, direito a transporte, prioridade no atendimento em órgãos públicos e serviços de empresas permissionárias de fornecimento de água e luz.

O projeto de indicação já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A perspectiva é de que seja enviado ao plenário para apreciação nas próximas sessões.

Quem doar, ainda segundo o que prevê a proposta, também poderá ter isenção no pagamento de taxas e outras cobranças em concursos de demais seleções públicas da Prefeitura de Fortaleza.

Já o selo “Empresa Amiga da Vida” deverá ser concedido, pelo texto, às empresas que elaborarem políticas internas de incentivo à doação de sangue e medula óssea entre seus colaboradores.

“Essa pauta é de extrema importância e uma luta histórica no tocante à doação de sangue e medula óssea no Brasil. É um tema que sempre merece nossa atenção e diante da comoção nacional e até internacional do caso da repórter Marina Alves (...), destaco a importância de campanhas como essa que estimulam o ato de solidariedade”, ressalta Gardel Rolim, autor da matéria.

A repórter Marina Alves descobriu um tipo grave e raro de câncer, um Linfoma Linfoblástico de células T, que causou uma infiltração no sistema nervoso central. Durante o tratamento, ela precisa de doação de sangue, plaquetas e medula óssea.

Políticos na causa

A campanha que tem como um dos indentificadores a hastag #TodosPorMarina nas redes sociais já recebeu o engajamento de outros políticos cearenses. Entre eles, os deputados federais Capitão Wagner (Pros) e Eduardo Bismarck (PDT), que publicaram mensagens sobre o tema em suas redes sociais.

COMO REALIZAR AS DOAÇÕES:

Doação de sangue

Para efetuar a doação de sangue, os candidatos precisam estar saudáveis, bem alimentados, pesar acima de 50kg e ter entre 16 e 69 anos.

É ainda necessário apresentar um documento oficial com foto e um termo de consentimento formal dos responsáveis legais para os menores de idade.

Para doar para Marina, as pessoas devem se dirigir ao Fujisan, localizado na Av. Barão de Studart, 2626, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é de 7h30 às 16h30, e no sábado, de 7h30 às 13h.

Doação de plaquetas

Para doar plaquetas, é necessário estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 60kg e não ter recebido transfusão de sangue anteriormente.

Ainda é recomendado estar bem alimentado, ter repousado pelo menos seis horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e evitar fumar pelo menos por duas horas antes do procedimento.

Os interessados devem também procurar o o Fujisan portando documento de identificação com foto de segunda a sexta-feira, entre 7h30 e 15h, e no sábado, entre 7h30 e 11h.

Doação de medula óssea

Já para a doação de medula óssea, é necessário realizar um cadastro em um dos postos do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Os requisitos são: ter entre 18 e 35 anos, não ter tido câncer e apresentar documento de identidade.

Ao realizar o cadastro, será recolhida uma amostra do sangue do candidato para verificar a compatibilidade com os pacientes que estão aguardando um transplante.

O cadastro de doação de medula óssea é nacional e os voluntários podem ser chamados para doar para qualquer paciente que precise em todo o Brasil.

O procedimento pode ser realizado na sede do Hemoce, no bairro Rodolfo Teófilo, ou nos demais postos de atendimento do órgão no IJF, na Praça das Flores ou no Shopping RioMar Fortaleza.