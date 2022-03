"Ingratidão e desrespeito", diz Capitão Wagner sobre críticas de Ciro Gomes a Lula

O pré-candidato a governador do Ceará Capitão Wagner acusou o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) de “ingratidão e desrespeito” após recorrentes críticas do pedetista ao ex-presidente Lula (PT). Wagner falou para um auditório lotado na manhã desta terça (22), durante evento de filiação de membros ao partido União Brasil (UB), em Fortaleza.

A solenidade ocorreu em meio a um embate que se arrasta desde o ano passado pelo comando da sigla. Apesar de ter anunciado vitória na disputa, ainda não está publicado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o registro da comissão provisória do partido.

Em contrapartida, Wagner diz que o processo se trata de “mera formalidade” e que a expectativa é que o sistema do TSE atualize os dados em breve.

No discurso no evento, o pré-candidato fez críticas ao grupo governista e ressaltou o desafeto antigo na política com o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT).

“Quando o Ciro bate no Lula: ele era da casa do Lula, ele era ministro do Lula, isso se chama ingratidão e desrespeito e oportunismo”, disse o deputado federal.

Capitão Wagner também pontuou que não responderá ao que chamou de “provocações” do grupo governista e disse que acionará a Justiça quando julgar necessário.

Capitão Wagner Pré-candidato a governador “Estou com esperança renovada de que a gente vai ter condição de vencer essa batalha. Pra isso a gente vai precisar de união”, completou o pré-candidato.

O União Brasil contará com os deputados federais Danilo Forte, Heitor Freire e Vaidon Oliveira. Entre os deputados estaduais, estão Fernanda Pessoa, Tony Brito, Heitor Férrer e Soldado Noélio.

O partido vai somar ainda nomes da Câmara Municipal de Fortaleza.