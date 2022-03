Apesar de impasse no TSE, Capitão Wagner filia novos integrantes ao União Brasil em evento lotado

Mesmo sem o registro oficial na Justiça Eleitoral da Comissão Provisória do União Brasil no Ceará, o deputado federal licenciado e pré-candidato ao Governo, Capitão Wagner, lotou o auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) nesta terça-feira (22) para filiar os integrantes do novo partido no Estado.

O União Brasil tem sido alvo de queda de braço entre base e oposição há meses no Ceará. Há uma semana, Wagner anunciou ter vencido a disputa e fez evento para anunciar o diretório do partido. Uma semana depois, no entanto, ainda não está publicado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o registro da comissão.

"É só formalidade. São 27 unidades da federação, 17 já foram publicas pelo TSE, 10 foram encaminhadas no dia de ontem. A gente acredita que, de hoje até quinta, todas as comissões serão publicadas no site do TSE, até porque é o que o presidente (do UB, Luciano) Bivar nos passou, o que o vice-presidente nos passou, o que o secretário-geral, ACM Neto, nos passou. Qualquer tentativa de criar constrangimento em relação a isso é inócua", disse o pré-candidato.

Até agora, constam registros dos seguintes estados: Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Legenda: Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa, está lotado em evento de filiação do União Brasil Foto: Fabiane de Paula

Novos integrantes

O União Brasil contará com os deputados federais Danilo Forte, Heitor Freire e Vaidon Oliveira. Entre os deputados estaduais, estão Fernanda Pessoa, Tony Brito, Heitor Férrer e Soldado Noélio.

O partido vai somar ainda nomes da Câmara Municipal de Fortaleza. Mesmo que não tenham direito à janela partidária e possam sofrer sanções, os vereadores receberam carta de anuência do atual presidente estadual do Pros, Vaidon Oliveira, que também está de malas prontas para deixar o partido.

Devem se filiar os vereadores Sargento Reginauro, Julierme Sena e Inspetor Alberto. Eles ainda aguardam anuência nacional.

"Nesse momento, ficam dois dos vereadores que não vão concorrer: Márcio Martins e Bruno Mesquita", pontuou Reginauro.