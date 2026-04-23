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Legislativo Judiciário Executivo

Inácio Arruda assume vaga de Guimarães na Câmara dos Deputados

O parlamentar já foi senador pelo Ceará entre os anos de 2007 e 2015.

Escrito por
Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
PontoPoder
Inácio Arruda durante sessão no senado federal discursando no plenário.
Legenda: Inácio já foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador.
Foto: Lia de Paula/Agência Senado

A nomeação do deputado José Guimarães (PT) para o primeiro escalão do governo do presidente Lula provocou uma nova movimentação na Câmara dos Deputados. Com a mudança, quem assume a vaga é Inácio Arruda (PCdoB), que retorna à Casa como suplente na atual legislatura. O parlamentar assumiu a cadeira no dia 14 de abril.

Guimarães, que vinha atuando como um dos principais articuladores do governo na Câmara, foi deslocado para o Executivo e assumiu o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), no lugar de Gleisi Hoffmann, abrindo espaço para a volta de Arruda ao Congresso Nacional.

Com longa trajetória política, Inácio Arruda já exerceu mandatos consecutivos como deputado federal entre 1995 e 2007 e voltou à Câmara pela quarta vez. Ao longo da carreira, também acumulou passagens por diferentes níveis do Legislativo, incluindo atuação como vereador e deputado estadual no Ceará. Em 2007, Inácio Arruda assumiu como Senador e ocupou a cadeira até o início de 2015. 

Em 1995, o parlamentar foi autor de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para reduzir de 44 para 40 horas semanais a jornada de trabalho. À época, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em comissão especial, mas acabou arquivado no plenário, em 2019, por falta de consenso político.

O retorno de Arruda ocorre em um momento em que o tema da redução da jornada de trabalho voltou à pauta da Câmara dos Deputados, com o avanço de propostas que tratam do fim da escala 6x1. Embora os textos em tramitação não tenham relação direta com a proposta apresentada por Arruda nos anos 1990, o parlamentar foi um dos primeiros a levar esse debate ao Congresso.

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