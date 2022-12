Governo Lula vai ter 37 ministérios, divulga futuro ministro da Casa Civil

O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 37 ministérios, segundo informou neste sábado (17) o futuro ministro-chefe da casa civil, Rui Costa. O anúncio foi feito após reunião com Lula, a presidente do PT Gleisi Hoffman e o futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES), Aloizo Mercadante.

Haverá o desmembramento de pastas, mas, para não comprometer os gastos, não serão criados cargos conforme Costa, que atualmente é governador da Bahia. No governo Bolsonaro, que termina ao fim deste ano, há 23 pastas. As informações são do G1.

"Foi um pedido do presidente, que foi, ao desmembrar os ministérios, não haver ampliação de cargos. Ou seja, o custo e o volume de gastos se manter independente da quantidade de ministérios. Então nós estamos finalizando a estrutura com 37 ministérios", explicou.

Retorno de antigos ministérios e novidades

A base para este novo governo foi tirada do segundo mandato de Lula, que também teve 37 ministérios. Segundo Rui Costa, os ministérios de Cidades, do Esporte e da Pesca voltarão a existir. Uma das pastas novas será a de Povos Originários e Gestão.

Ainda não há uma relação oficial com todos os ministérios, mas o futuro ministro da Casa Civil antecipou, sobre o desmembramento, que o atual Ministério da Infraestrutura será dividido em transportes e portos e aeroportos.

Já o da Economia se dividirá entre Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nos próximos dias, novos ministros devem ser anunciados.

Ministros já anunciados:

Fernando Haddad (Fazenda)

Flávio Dino (Justiça)

Rui Costa (Casa Civil)

Margareth Menezes (Cultura)

José Múcio Monteiro (Defesa)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)