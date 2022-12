Prefeita e secretário de Finanças de Hidrolândia são afastados e têm contas bloqueadas

A prefeita e o secretário de Finanças do Município de Hidrolândia foram afastados das funções devido a uma decisão judicial. Eles respondem a crimes como associação criminosa e fraude em procedimento licitatório visando obter vantagem para si ou para outrem.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a prefeita Iris Martins, e o secretário de Finanças de Hidrolândia, Luiz Gonzaga Soares Timbó, se utilizaram de identidades “laranjas”, incluindo parentes da gestora máxima da cidade, para a realização de contratações no Município.

O MP divulgou nessa sexta-feira (16) que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aceitou a denúncia ofertada pela Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) e ainda determinou o bloqueio de R$ 1,5 milhão das contas dos denunciados.

Os gestores foram afastados oficialmente dos cargos nesta sexta-feira (16/12), após a ordem de bloqueio das contas. Além dos dois, outras nove pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, foram denunciadas pela Procap.

O Diário do Nordeste tentou contato com a prefeita do Município. Quando houver manifestação, a matéria será atualizada

O que diz a denúncia

O MP aponta que uma das empresas envolvidas para fraudar procedimentos licitatórios foi criada logo após as eleições municipais em 2016 e pertence ao cunhado da prefeita de Hidrolândia.

No ano seguinte, a empresa do cunhado da prefeita venceu uma licitação no valor de R$1.567.849,00. O procedimento licitatório tinha como objeto a aquisição de pneus e acessórios de fabricação nacional destinados a atender as demandas das frotas de veículos pertencentes ao Município.

Em março de 2022, autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade. Foram apreendidos documentos, celulares e R$ 92.896,00 em espécie, além de armas de fogo não registradas encontradas na residência da prefeita de Hidrolândia.

Na época, a reportagem também tentou entrar em contato com a prefeitura de Hidrolândia, mas as ligações não foram atendidas.