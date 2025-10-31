Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Cantores saíram do palco por conta do impacto do spray de pimenta

É Hit

Cantores da banda Seu Desejo passam mal após segurança usar spray de pimenta em show de Carnaval; assista

Alessandro Costa e Yara Tchê participavam de evento no município de Hidrolândia

Redação 01 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Hidrolândia?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Hidrolândia?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitos interinos

PontoPoder

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
Iris Martins

PontoPoder

Após ser afastada por 6 meses pela Justiça, prefeita de Hidrolândia reassume a gestão

A gestora foi reintegrada ao Poder Executivo da cidade nesta quarta-feira

Alessandra Castro 14 de Junho de 2023
dinheiro operacao hidrolandia

PontoPoder

Prefeita e secretário de Finanças de Hidrolândia são afastados e têm contas bloqueadas

O MP divulgou nessa sexta-feira (16) que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aceitou a decisão ofertada pela Procap

Redação 17 de Dezembro de 2022
Polícia Civil, Polícia

PontoPoder

Ceará tem pelo menos seis prefeitos alvos de investigação em menos de dois anos de gestão

As suspeitas envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação

Alessandra Castro 22 de Outubro de 2022
Foto do casal Matheus e Sabrina, que foram encontrados mortos em um açude no Ceará

Segurança

Casal é encontrado morto dentro de carro em açude de Hidrolândia, Interior do Ceará

Os jovens, encontrados no domingo (2), estavam desaparecidos desde a noite de sexta-feira (30)

Redação 03 de Outubro de 2022
fachada da prefeitura municipal de hidrolândia

Segurança

Médico é afastado após denúncias de assédio sexual em posto de saúde no Interior do Ceará

Uma jovem de 18 anos foi assediada durante consulta nesta semana

Redação 05 de Maio de 2022
Dinheiro apreendido

Segurança

Gestores públicos de Hidrolândia são alvos de 21 mandados de busca e apreensão do MPCE

Ordens judiciais fazem parte da operação Laranja Mecânica, que apura a utilização de identidades “laranjas” por parentes da prefeita Ires Moura Oliveira

Redação 22 de Março de 2022
