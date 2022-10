Casal é encontrado morto dentro de carro em açude de Hidrolândia, Interior do Ceará

Os corpos de um casal de namorados de 22 anos foram encontrados dentro de um carro submerso em um açude na zona rural do município de Hidrolândia, no interior do Ceará, nesse domingo (2). Os jovens, identificados como Sabrina Abreu e Matheus Alves, estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) teve de ser acionado para retirar os corpos do leito do açude.

Uma prima de Sabrina informou ao Diário do Nordeste que o namorado foi buscar ela no ponto de ônibus em Hidrolândia no fim da noite da sexta-feira. Desde então, a família de ambos perdeu o contato com eles.

Sabrina era estudante universitária e morava em Fortaleza, onde cursava arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Mortes suspeitas

Conforme a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura o caso como "mortes suspeitas". Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram acionadas ao local.

Legenda: O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o açude ao receberam informação de que havia um carro submerso Foto: Reprodução

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no açude para colher "indícios que subsidiarão as investigações". As diligências e oitivas para elucidar a morte dos jovens.estão a cargo da Delegacia Municipal de Santa Quitéria.