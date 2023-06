Após ser afastada por 6 meses pela Justiça, prefeita de Hidrolândia reassume a gestão

Após ficar afastada do cargo de prefeita por seis meses, Iris Martins (PDT) reassumiu a Prefeitura de Hidrolândia, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (14), após sessão de reassunção realizada pela Câmara Municipal.

A gestora e o então secretário de Finanças da cidade, Luiz Gonzaga Soares Timbó, foram afastados dos cargos em dezembro do ano passado, durante investigação que apurava fraudes em licitações em benefício de Iris e de parentes. O afastamento por 180 dias foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), atendendo a pedido do Ministério Público.

Na ocasião, R$ 1,5 milhão dos investigados também foram bloqueados. Na época, Iris negou as acusações e disse ser "vítima de grave perseguição política". Durante o afastamento, quem assumiu o comando da prefeitura foi o vice-prefeito, Antonio Iris Martins Mororó.

Nesta quarta-feira, durante sessão da reintegração de posse na Câmara Municipal, ela disse que foram longo seis meses, mas que confia na Justiça para provar sua inocência. A sessão foi acompanhada por populares.

Iris Martins (PDT) Prefeita de Hidrolândia "Nós tivemos um grande prejuízo, a cidade parou, tudo aquilo conquistado com muito sacrifício, não andou. Mas a Justiça irá, sim, fazer o seu papel. E o Ministério Público tem todo o meu respeito, o Ministério Público fez aquilo que era obrigação dele. E eu agora também voltarei a cumprir a minha obrigação, que é dar continuidade a essa missão nobre, linda, que exerço com muito carinho e orgulho. Vou sentar, agora, com a minha equipe para nos planejarmos para a gestão novamente. Ver como está a máquina pública, como eu deixei e como está, e vamos de novo arrumar essa casa"