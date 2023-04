Governo Federal anuncia R$ 3 bilhões para medidas de proteção escolar

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o repasse de R$ 3,115 bilhões para a implementação de medidas para proteção e prevenção de violência nas escolas.

A iniciativa faz parte das ações integradas do Governo Federal nas escolas e foi detalhada em reunião entre o presidente Lula (PT) com ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores e secretários de Educação, na manhã desta terça-feira (18), no Palácio do Planalto.

Conforme Camilo Santana, será antecipada a verba de R$ 1,097 bilhão do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico 2023 e desburocratizado o acesso a outros R$ 1,818 bilhão do programa de anos anteriores, para que as ações sejam implementadas pelas escolas.

Outros R$ 200 milhões serão direcionados para ações de proteção do ambiente escolar, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR).

"Isso é reflexo de uma situação que vivemos na nossa sociedade, que tem estimulado uma cultura de violência, de ódio e de intolerância", destacou Camilo.