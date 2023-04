"Decisão da guerra foi tomada pelos dois países", diz Lula sobre conflito de Rússia e Ucrânia

O presidente Lula (PT) disse que a decisão pela guerra na Ucrânia foi tomada pelo dois países. O presidente ainda falou que Estados Unidos e a Europa prolongam o conflito e defendeu que seja criado um tipo de "G20 pela paz". A declaração foi dada neste domingo (16), em Abu Dhabi.

"A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz, o [presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade desta guerra", afirmou Lula, durante uma coletiva de imprensa no fim de sua viagem aos Emirados Árabes Unidos.

O governo do Brasil recebeu pedidos dos europeus para que vendesse munições aos ucranianos. Lula, no entanto, recusou os pedidos e afirmou que o Brasil não iria se envolver na guerra

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro do ano passado, Kiev passou a receber armamentos e munições de vários países europeus e dos EUA, barrando o avanço russo.

"Temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor coisa para estabelecer qualquer processo de conversação. Do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil", disse o presidente.

'G20 pela paz'

Lula também reiterou a proposta da criação de um bloco de países neutros para promover negociações de paz, como se fosse um "G20 pela paz" e afirmou ter conversado com a China e os Emirados Árabes Unidos sobre essa proposta.

Na coletiva, o presidente brasileiro também comemorou o sucesso da viagem aos Emirados Árabes Unidos e à China. "Volto ao Brasil com a certeza de que estamos voltando à civilização, porque o governo está fazendo sua obrigação, se abrindo para o mundo e ao mesmo tempo convencendo o mundo de se abrir para o Brasil", destacou.

Assinatura de acordos

Lula chegou a Abu Dhabi no sábado, onde se reuniu com o xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan. O principais temas do encontro foram as as relações bilaterais e a questão climática.

Dubai vai ser sede da COP28 entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano. Em janeiro, Belém foi a cidade escolhida como candidata oficial do país para sediar a COP30.

No final da reunião, os líderes trocaram uma série de memorandos de entendimento, bem como uma declaração conjunta no campo da ação climática para promover ambições de ação multilateral sobre a mudança climática. As cooperações acordadas abrangem o comércio, os esportes e a inteligência artificial.