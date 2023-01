Governadores vão a Brasília após ataques: 'medidas contra atos terroristas', diz Elmano

Os governadores dos estados brasileiros devem ir à Brasília para debater a situação do País após os ataques aos prédios do Poder Público, nesta segunda-feira (10), como anunciou Elmano de Freitas (PT), chefe do Executivo no Ceará. O Estado também deve enviar 70 policiais militares para o Distrito Federal.

O encontro foi definido após reunião do Fórum dos Governadores feita neste domingo (8) – marcado pela invasão do Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio Planalto por grupos contrário ao resultado da última eleição.

Realizamos há pouco reunião do Fórum de Governadores do País, ocasião em que tratamos sobre os lamentáveis ataques terroristas deste domingo, em Brasília. Destacamos três pontos: — Elmano de Freitas (@elmanooficial) January 9, 2023

"Iremos a Brasília amanhã para reunião com o presidente Lula e os presidentes dos demais poderes, para que possamos, juntos, dialogar sobre a situação atual do país e as medidas necessárias contra os atos terroristas de hoje", declarou Elmano.

Elmano classificou as invasões, que resultaram na quebra de salas administrativas e patrimônio público, como "inaceitáveis".

"Atos terroristas para intimidar nossa democracia e tentar um golpe de Estado. O Brasil não vai permitir! Que esses criminosos sejam identificados e duramente punidos", completou o governador cearense.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal para reestabelecer à ordem no local e investigar os atos.