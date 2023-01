AGU pede a prisão em flagrante de secretário e 'todos os envolvidos' em Brasília por atos criminosos

A Advocacia Geral da União (AGU) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão em flagrante de todos os “envolvidos nos atos criminosos” no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no próprio STF, neste domingo (8). Também foi pedida a prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF), e outros agentes públicos responsáveis por atos ou omissões.

O pedido inclui a determinação para que plataformas de mídias e de redes sociais interrompam os lucros de perfis e transmissões que possam promover atos criminosos. Nos últimos dias, páginas nas redes sociais organizaram a ação nos prédios do Poder Público.

Para facilitar as investigações, a AGU solicitou que as empresas de telecomunicações guardem os registros de conexão por 90 dias.

Isso deve servir para definir e identificar a geolocalização de quem esteve na Praça dos Três Poderes e no Quartel General do Exército no DF.

Todos os prédios públicos federais pelo País devem ser desocupados em relação às pessoas que participam de "atos antidemocráticos nas imediações de quartéis e outras unidades militares", conforme o pedido da AGU. Forças de Segurança Pública devem ser usadas para isso.

Medidas solicitadas pela AGU:

Prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres

Prisão de agentes públicos responsáveis por atos e omissões

Desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o País

Dissolução dos atos antidemocráticos em quartéis e unidades militares

Interrupção da monetização de perfis que possam promover atos de invasão

Solicitação de dados de conexão às empresas de telecomunicação para identificar quem esteve na Praça dos Três Poderes

Apuração e responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos ilícitos, incluindo agentes públicos

Apreensão de todos os veículos e demais bens utilizados para transporte e organização dos atos criminosos

Investigação dos crimes

A instituição federal pediu que as autoridades da ordem civil e criminal apurem os responsáveis pelos atos criminosos, incluindo agentes públicos, além da realização de perícia para coleta de provas.

Além dos dados de conexão, para identificar os participantes nos atos, a AGU pede que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mantenha registro de todos os veículos que entraram no DF entre os dias 5 e 8 deste mês.