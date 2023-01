Lula determina intervenção federal no DF após invasões: polícia prende 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, na tarde deste domingo (8), intervenção federal no Distrito Federal. A medida foi determinada em consequência das invasões registradas às sedes dos três poderes da República, em Brasília.

Neste domingo, centenas de manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto e depredaram patrimônio público.

Em entrevista à imprensa, o chefe do Executivo nacional afirmou que todos os envolvidos nos atos de vandalismo serão punidos exemplarmente e que serão descobertos os "financiadores" das ações criminosas. "Nós vamos tentar descobrir quem financiou isso. Quem pagou ônibus, estadia", assegurou Lula.

O decreto que trata da intervenção é válido até o dia 31 deste mês e vale apenas para o que trata da segurança pública. O interventor escolhido pelo presidente é Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça.

"O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção", escreveu o presidente no decreto. Veja, na íntegra:

Legenda: Primeira parte do decreto que autoriza intervenção federal no DF. Foto: Reprodução

Legenda: Segunda parte do decreto assinado pelo presidente Lula. Foto: Reprodução

'Não se repetirá'

Em tom firme, o presidente também afirmou que episódios semelhantes aos que aconteceram neste domingo não se repetirão no País. "Podem ficar certos de que isso não se repetirá", disse, destacando que em nenhum momento da história do Brasil houve caso semelhante decorrente da não aceitação do resultado de eleições.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Não existe precedente o que essa gente fez. E, por isso, essa gente precisa ser punida".

Legenda: Manifestantes depredaram prédios públicos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula ressaltou ainda que ordenou investigações dentro das próprias estruturas governamentais para apurar possíveis omissões. Neste domingo, o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro do Governo de Jair Bolsonaro (PL), foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha.

Pelo menos 30 presos

Até o início da noite deste domingo, de acordo com a Globonews, pelo menos 30 pessoas que participaram dos atos criminosos foram presas no Senado Federal.

Já o colunista Valdo Cruz, do G1, publicou que 150 protestantes foram presos em flagrante por depredação do patrimônio público e que forças de segurança de pelo menos três estados devem reforçar os trabalhos em Brasília.