Elmano vai a Brasília para reunião de governadores com Lula após atos criminosos

O governador Elmano de Freitas vai a Brasília nesta segunda-feira (9) para uma reunião extraordinária dos governadores dos estados com o presidente Lula. O encontro foi combinado no grupo dos governadores do País neste domingo (8).

A reunião foi motivada pelos atos criminosos contra as instituições em Brasília que resultou na depredação de prédios públicos como o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.

O encontro está marcado para as 18h desta segunda.

A expectativa é que a maior parte dos governadores brasileiros esteja presente neste encontro. O objetivo é reforçar o pacto federativo e demonstrar que os governadores estão alinhados ao presidente para evitar que haja novos atos desse tipo.

Entre os governadores, há um clima de solidariedade ao presidente em relação ao que aconteceu na Capital Federal. Há um sentimento de que houve uma falha generalizada na segurança dos principais prédios públicos em Brasília.