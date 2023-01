Guimarães diz que Governo deve estudar GLO após atos criminosos em Brasília

O deputado federal cearense Jose Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, disse a esta coluna que há três medidas sendo estudadas após os atos criminosos contra prédios públicos em Brasília. Uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, a decretação de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem), e uma reunião dos poderes para resolução da crise que está em andamento.

O parlamentar demonstrou preocupação com o que está acontecendo em relação à depredação de prédios públicos entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Inacietável"

“É inaceitável o que estamos vendo em Brasília. As autoridades precisam se reunir para dar uma resposta a esse movimento golpista que está acontecendo”, diz o parlamentar.

José Guimarães não quis apontar culpados pelo ocorrido, mas destacou que houve falha na segurança. “O ministro da Justiça, obviamente, se reporta ao presidente. Na estrutura federal nós temos órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que deveria ter munido o presidente da república sobre a situação”, diz ele.

De acordo com Guimarães, o presidente da Câmara, Artur Lira, está em contato com as lideranças da Casa para acompanhar o que está acontecendo.

O líder do governo da Câmara detalha ainda que, neste momento, o presidente Lula ainda não fez uma convocação para tratar deste assunto.