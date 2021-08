Governador Camilo Santana tem celular invadido por hackers e relata tentativa de golpe virtual

O governador Camilo Santana (PT) comunicou ter sido vítima de um golpe virtual. Em post nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (4), o chefe do Executivo estadual relatou que os criminosos enviaram mensagens aos contatos do seu celular na tentativa de aplicar fraudes financeiras.

"Informo que tive meu celular invadido por hackers, que roubaram dados da agenda de contatos e passaram a enviar mensagens em meu nome tentando aplicar golpe financeiro", alertou o gestor.

Legenda: Governador teve a agenda de contatos invadida pelos criminosos Foto: Reprodução/Instagram

Camilo antecipou que o grupo criminoso pode ter atuação interestadual. As investigações, no entanto, estão a cargo do Departamento de Inteligência Policial (DIP), que foi acionado imediatamente, segundo ele.

"Se você também foi vítma de algum golpe virtual deve procurar imediatamente a polícia, através do número 3101.2511", alertou.