Ceará recebe 176 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (4)

Dois novos lotes de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Ceará nesta quarta-feira (4). Ao todo, são 176.260 doses de CoronaVac (61.600) e Pfizer (114.600). O envio dos imunizantes foi confirmado pelo governador Camilo Santana em publicação nas redes sociais.

O Ministério da Saúde repassou ao gestor que o carregamento com as doses de CoronaVac está previsto para desembarcar às 12h, no Aeroporto de Fortaleza. Já as da Pfizer devem ser recebidas às 19h20.

“As vacinas da Pfizer serão utilizadas para D1, enquanto a CoronoVac será aplicação como D1 e D2. Seguimos na luta por mais vacinas para todos os cearenses”, disse Camilo Santana.

Legenda: Vacinas chegarão em voos separados, diz Camilo Foto: Reprodução/Instagram

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da SMS. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

A SMS também recomenda que o cidadão acompanhe a situação de agendamento no site Vacine Já. Informando número do CPF e data de nascimento, é possível consultar se a aplicação da vacina está marcada.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO NÃO CHEGOU

Nessa situação, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.