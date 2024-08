George Lima quer 'unir forças' na Saúde e propõe criação de aluguel social em Debate PontoPoder

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, George Lima (SD) escolheu moradia e saúde como foco dos questionamentos feitos aos candidatos adversários durante o Debate PontoPoder, realizado nesta quarta-feira (28), pelo Sistema Verdes Mares.

A estrutura do debate tinha dois blocos de tema livre, onde cada candidato podia escolher qual assunto trazer para a discussão sobre a capital cearense. O outro bloco também era de embate entre os candidatos, mas com temas sorteados.

Durante a apresentação, George Lima ressaltou que lançou a candidatura 'de última hora' com o intuito de 'deixar muitas pessoas felizes'. Já nas considerações finais, o candidato do Solidariedade reforçou a necessidade de discutir propostas para geração de emprego e renda na capital cearense.

'Deixar pessoas felizes'

Logo no início do Debate PontoPoder, George Lima aproveitou o tempo de apresentação para lembrar o lançamento da candidatura, segundo ele, "de última hora". Ele afirmou ainda a intenção de montar uma "equipe grande de técnicos" caso chegue à Prefeitura de Fortaleza.

"Eu não quero deixar uma grande obra, mas eu quero deixar muitas pessoas felizes, fazer um impacto na vida de muita gente em Fortaleza. Moradia, saúde, educação, crianças, idosos, tenho essa sensibilidade", disse.

Moradia

George Lima apontou o tema "moradia" para a primeira pergunta com tema livre. Ele escolheu Técio Nunes para responder sobre quais seriam as propostas para as famílias "que não têm uma moradia digna" em Fortaleza.

Na réplica, Lima afirmou que pretende "pensar cada bairro" para resolver o déficit habitacional na capital cearense.

"Eu peguei uma ideia com especialista da moradia social, que é desenvolver cada bairro de Fortaleza, pensar cada bairro, contratar um paisagista para cada bairro. Criar moradia social interagindo com hospitais, com local de trabalho, cada bairro ter sua história. Eu vou criar o bolsa aluguel e a reforma social, com parcerias público-privadas", propôs.

Antes disso, o candidato do Solidariedade respondeu a questionamento de Capitão Wagner (União) sobre qual a avaliação sobre o passe livre em Fortaleza. Na resposta, George Lima afirmou que falta "sensibilidade administrativa" ao atual prefeito José Sarto (PDT).

"O jovem que passa a semana estudando ele dá o passe livre e no final de semana que é a parte que o jovem tem que mais interagir com a sociedade, com os passeios, conhecer a cidade, fiscalizar, conhecer seu prefeito, o que ele tá fazendo, não, tem que ficar em casa. Isso é um absurdo", disse.

Creches

No bloco em que os temas das perguntas eram sorteados, George Lima perguntou a Técio Nunes sobre as creches. Na réplica, ele fez críticas ao número de vagas nessas unidades da rede de educação municipal.

"As filas são um problema. Já pensou uma mãe que quer trabalhar e não tem com quem deixar, é um problema sério. Quer trabalhar e não pode, pois a Prefeitura não faz seu papel. Reúne especialistas, bota como prioridade crianças, idosos, pessoas que precisam de auxílio", disse.

O candidato também respondeu a questionamento feito por Capitão Wagner (União) sobre políticas de diversidade, na qual foi indagado sobre quais medidas pretende adotar para proteger a comunidade LGBTQIA+.

Foto: Davi Rocha

"Todos têm que ser respeitados, todos são irmãos. Temos que olhar para o problema de todos, botar especialista. Botar também a polícia para punir quem faz esse tipo de crime bárbaro", disse George Lima.

Saúde

George Lima escolheu saúde como tema de pergunta feita a Evandro Leitão (PT) no terceiro bloco do Debate PontoPoder — em que os temas também eram de livre escolha dos candidatos. Após a resposta do adversário, George Lima afirmou que quer "unir forças" com o Governo do Ceará.

"Unir forças, de mãos dadas resolver esse problema, porque não dá para a sociedade, para as pessoas ficarem sem saúde. Eu também vou estabelecer uma distribuição de remédios para diabetes e pressão alta — o mesmo que rico usa, remédio bom, moderno, para toda população acima de 60 anos", propôs.

Antes disso, o candidato do Solidariedade havia sido indagado, por Técio Nunes, sobre qual modelo de governança propõe para Fortaleza. "Eu convoco a sociedade, os empresários, os líderes de bairro para a gente fazer uma mudança nessa política de Fortaleza", disse.

Emprego e renda

Nas considerações finais, George Lima ressaltou a necessidade de propor medidas para geração de emprego e renda em Fortaleza. "Não se falou de ideias que Fortaleza vai pra frente, que Fortaleza cresce economicamente, pra entregar mais pra população", disse.

"Eu vou unir, unir a iniciativa privada, a sociedade civil, os trabalhadores, as comunidades, um grande comitê, procurar soluções para todos os setores, Fortaleza é uma grande empresa que os donos são todos os fortalezenses", pontuou.

"Temos que reassumir Fortaleza. (...) Só se cresce trabalhando, pessoal", completou.

Regras do debate

O Debate PontoPoder teve quatro blocos. No primeiro, os candidatos fizeram uma apresentação pessoal e, depois, participaram da primeira rodada de perguntas com tema livre. Nesse momento, cada candidato fez uma pergunta e respondeu, também, a uma pergunta.

Já no segundo bloco, as perguntas entre os candidatos tiveram um tema definido, sorteado na hora pelo mediador do debate. Depois, no terceiro bloco, a rodada de perguntas teve, novamente, tema livre. Importante lembrar que, nesses dois blocos, cada candidato também fez uma pergunta e respondeu a uma pergunta.

Por último, no bloco final, os candidatos fizeram suas considerações finais.

Resumo dos blocos