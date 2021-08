Ex-deputada Flordelis gastou R$ 759 mil em verba de gabinete em 2021

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos quase esgotou a verba de gabinete da qual tinha direito neste ano. Ela gastou 97,11% do valor disponível, totalizando R$ 759 mil. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Acusada de ser a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo, Flordelis teve o mandato cassado nesta quarta-feira (11).

Ela também gastou R$ 168 mil da cota parlamentar para divulgar seu mandato, comprar passagens aéreas e alugar carros, entre outros.

O valor é usado para que os membros do Poder Legislativo cubram despesas oriundas das atividades parlamentares.

Cassação

A cassação do mandato já havia sido aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara em junho. No entanto, o plenário da Casa deveria votar pelo resultado. Para perder a vaga, eram necessários 257 votos favoráveis.

A Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada por 437 votos a sete. Doze parlamentares se abstiveram.

> Marido de Flordelis: o que se sabe sobre a morte do pastor Anderson do Carmo

> Polícia prende dois filhos de deputada que teve o marido assassinado em Niterói

Crimes

A deputada responde por quatro crimes: homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Ela nega participação na ação criminosa, alega ser vítima de uma injustiça e argumenta que o caso ainda não foi analisado pela Justiça.