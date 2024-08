Evento em frente à casa de candidata à Prefeitura de Caucaia é interrompido por tiros

Durante encontro com correligionários no bairro Capuan, em Caucaia, a deputada Emília Pessoa — candidata à Prefeitura de Caucaia pelo PSDB — foi surpreendida com o barulho de dezenas de tiros, na manhã do último sábado (17). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A assessoria de imprensa da deputada estadual pelo PSDB disse que a candidata registrará Boletim de Ocorrência sobre o fato nesta segunda-feira (19).

Conforme relato da candidata ao Sistema Verdes Mares, a reunião acontecia em um sítio e recebeu visita de importantes lideranças do União Brasil. Entre os presentes estavam Roberto Pessoa, Fernanda Pessoa e Danilo Forte, que chegaram por volta das 8h30 para a abertura do encontro. Esses líderes deixaram o local cerca de uma hora depois, às 9h30, para cumprirem outras agendas.

O evento continuou com a presença da deputada, da família dela, outros candidatos e apoiadores da coligação, reunindo aproximadamente 300 pessoas, ainda segundo o relato.

Tudo transcorria normalmente até por volta das 11h, quando tiros foram ouvidos nas imediações do sítio. Conforme a deputada, os disparos foram ouvidos entre 11h e 11h30, mas ninguém conseguiu visualizar de onde vieram.

Posteriormente, testemunhas informaram que os tiros foram efetuados por homens que chegaram de moto à parte externa da propriedade. Utilizando capacetes e balaclavas, os criminosos dispararam tanto para o alto quanto contra o chão, causando temor entre os presentes.

Tasso Jereissati repudia ação criminosa

Em publicação no Instagram, o ex-senador Tasso Jereissati lamentou o ocorrido com Emília Pessoa: "manifesto minha solidariedade à deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB), candidata à Prefeitura de Caucaia, diante dos atos violentos ocorridos no último sábado, em frente à sua residência".

Repudio com veemência o ocorrido, na certeza de que essas manifestações não podem prosperar em benefício de um processo eleitoral limpo e justo. Tasso Jereissati Ex-senador

O ex-senador ainda cobrou do poder público agilidade na apuração dos fatos. "A investigação rigorosa e urgente do fato pelas autoridades, com a devida punição dos culpados, é essencial para que tenhamos a garantia de eleições pacíficas e democráticas".

TSE é acionado

Também nesta segunda-feira, o presidente nacional do PSDB, Marconni Perillo, protocolou ofício à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Carmem Lúcia, para que o órgão solicite investigação da Polícia Federal (PF) sobre o caso, além de solicitar segurança especial para a deputada.

"O ato praticado contra candidata é também contra a democracia e revela violência política contra a mulher, que deve ser combatida com veemência pela Justiça Eleitoral", diz o documento.

Investigações

Segundo Emilia Pessoa, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, recolhendo cápsulas e identificando o tipo de armamento utilizado. A candidata informou aos agentes de segurança ter ouvido mais de dez disparos.

A Polícia deve ainda tentar coletar imagens de câmeras de segurança nas proximidades do sítio que teriam captado a ação dos suspeitos.

Emília Pessoa declarou estar abalada, mas decidiu não interromper as atividades de campanha. Ela disse ainda ao SVM que não solicitou nenhum tipo de proteção pessoal adicional e, agora, aguarda o desdobramento das investigações por parte das autoridades policiais para entender melhor o que aconteceu.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, ainda no domingo (18), que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências pela área e reforçou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) disse, nesta segunda-feira (19), que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade que realiza oitivas e diligências para identificar os suspeitos e elucidar o fato.