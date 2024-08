Candidato do PCB, Chico Malta faz campanha no Centro e defende promover 'fábrica de moradias'

O candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta (PCB), começou a campanha eleitoral neste sábado (17) na Praça da Polícia, no Centro da capital cearense. Ao lado do vice, o operário Roberto Santos, ele participou de ato organizado pelo "Movimento População de Rua".

"Nossas expectativas nessa campanha eleitoral são as melhores possíveis, na medida que ela nos possibilita abrir um diálogo com a classe trabalhadora, com a população das periferias, com os jovens, com as mulheres, com as populações indígenas e com todos os setores que hoje, de alguma forma, sofrem as consequências desse projeto e desse sistema que predomina em nossa cidade", pontuou o candidato.

Indagado sobre quais as prioridades da candidatura para a cidade, Chico Malta citou a moradia e disse que propõe a construção de "uma verdadeira fábrica de moradias". "Um dos principais projetos nossos é a ocupação dos vazios urbanos. A construção de uma verdadeira fábrica de moradias para rapidamente nós conseguirmos resolver esse problema da carência de moradias em Fortaleza, com a requalificação dos prédios públicos que estão desocupados", disse.

Legenda: Chico Malta realizou ato de campanha ao lado do candidato a vice, o operário Roberto Santos Foto: Divulgação

Candidato a vice, Roberto Santos destacou a importância da participação direta da população na gestão da cidade. "Nós queremos discutir uma nova alternativa, que seria um projeto em que a população tivesse realmente uma participação no projeto de educação municipal, no projeto de segurança, no projeto da saúde. Eu acho de fundamental importância a gente consultar as pessoas", afirmou.

Conheça o candidato

Chico Malta tem 59 anos e é militante do PCB há mais de 40 anos. Advogado, ele é também ex-bancário com forte atuação em entidades da categoria. Foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará de 1988 a 2000 e participou da fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, em 1991.

Essa é a segunda vez que ele concorre em eleições majoritárias. Em 2022, foi candidato ao Governo do Ceará, também pelo PCB.